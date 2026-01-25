فوز أولمبيك آسفي المغربي وسينجيدا بلاك ستارز التنزاني بالكونفدالية الإفريقية

عاد أولمبيك آسفي المغربي بنتيجة جيدة من كوت ديفوار، بفوزه 1-2 على سان بيدرو في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وعوض أولمبيك آسفي خسارته بملعبه أمزم اتحاد العاصمة ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في وصافة ترتيب المجموعة الأولى، خلف النادي الجزائري بثلاث نقاط.

وافتتح عماد خنوس التسجيل لأولمبيك آسفي في الدقيقة الأولى، لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل في الدقيقة 36 عبر الجناح أبوبكر كارامكوكو.

وادرك النادي المغربي الفوز من ركلة جزاء، عن طريق سفيان المودن، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-2. ويستمر على ذلك حتى نهاية اللقاء

سينجيدا بلاك ستارز التنزاني يفوز أوتوهو دوبو الكونغولي بالكونفدالية

وفي صعيد آخر حقق نادي سينجيدا بلاك ستارز التنزاني فوزًا مهمًا على حساب ضيفه أوتوهو دوبو الكونغولي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعبه، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.