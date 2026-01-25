قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دوري روشن السعودي .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الفتح والفيحاء
إيجاس والشركة المشتركة لمشروع حقل ظهر تنفيان مزاعم وقف برنامج الحفر بالحقل
شعبة الاتصالات: أسعار الموبايلات محلية الصنع أغلى من المستوردة
تصنيفات دولية: مصر تحقق تقدما ملحوظا في مؤشرات الأمن والسلامة الدولية خلال عقد من الزمن
مباراة مجنونة.. مانشستر يونايتد يهزم أرسنال 3-2 ويقتحم المربع الذهبي في البريميرليج
بنشرقي ساعدني.. تصريحات نارية لـ يوسف بلعمري صفقة الأهلي السوبر
نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور
مصر ترفض طلب إيني الإيطالية زيادة سعر الغاز الجديد لحقل ظُهر بنسبة 54%
بعثة مصرية - صينية تعلن الكشف عن بحيرة مقدسة في معبد مونتو بالكرنك| صور
موعد مباراة منتخب مصر القادمة في كأس أمم إفريقيا لـ اليد
أسعار تبدء من جنيه و20 كتاب بـ100 جنيه.. إقبال كثيف على جناح الهيئة العامة للكتاب
تحذير عاجل.. رياح "الألف متر" تضرب القاهرة والمحافظات وتدهور الرؤية الأفقية
بالصور

أعراض غيبوبة السكر .. هل يتوقف القلب بسببها؟

رشا عوني

يتعرض الكثير من مرضى السكري سواء المرتفع أو المنخفض، لـ خطر الإصابة بـ غيبوبة السكر، وهي  حالة طارئة مهددة للحياة نتيجة اختلال حاد في مستوى جلوكوز الدم (ارتفاع شديد أو انخفاض حاد)، تؤدي لفقدان الوعي وعدم الاستجابة للمؤثرات الخارجية. 

تتطلب غيبوبة السكر تدخلاً طبياً فورياً، وتشمل أعراضها التعب، العطش الشديد (في الارتفاع)، أو الرعشة والتعرق (في الانخفاض)، وتكمن الوقاية من غيبوبة السكر  في ضبط مستويات السكر. 

غيبوبة السكري | أسبابها والتعامل معها | مستشفى الكندي

أنواع غيبوبة السكر 

- غيبوبة نقص السكر : انخفاض السكر لأقل من (70) ملغم/ديسيلتر، غالباً بسبب زيادة جرعة الأنسولين أو قلة الطعام.

- غيبوبة ارتفاع السكر :  وتحدث بسبب ارتفاع شديد في السكر، الجفاف الشديد، أو العدوى. 

أعراض غيبوبة السكر

هناك مجموعة من العلامات التي تظهر على مريض السكر قبل الدخول في ما يسمى بـ غيبوبة السكر ومن هذه العلامات ما يلي:

في حالة ارتفاع مستوى السكر في الدم تظهر الأعراض الآتية:


-الشعور بالعطش شديد وجفاف الفم.
-التبول الكثير وباستمرار.
-الشعور بالتعب الشديد.
-الغثيان المصحوب بالتقيؤ.
-الشعور بصعوبة التنفس.
-الشعور بألم في المعدة.
-تغير رائحة النفس لتصبح تشبه رائحة الفاكهة.
-زيادة معدل ضربات القلب.
 

علامات تسبق حدوث غيبوبة السكري.. 8 نصائح للوقاية منها | الكونسلتو
في حالة انخفاض مستوى السكر في الدم تظهر الأعراض التالية:


-الشعور بالرعشة أو الاضطراب.
-الشعور بالتعب والقلق.
-الضعف الجسدي و التعرق.
-الشعور بالجوع والغثيان.
-صعوبة التكلم والارتباك.
-الشعور بالدوخة أو الدوار.


في حالة التعرض لأي من الأعراض التي سبق ذكرها لابد من قياس مستوى السكر في الدم ثم إتباع خطة العلاج وفقاً لنتائج الفحص وإذا لم تتحسن فلابد من الحصول على المساعدة الطبية فوراً.

كم تستمر غيبوبة السكر؟

 لا يوجد مدة زمنية محددة لغيبوبة السكر، بل تعتمد مدة غيبوبة السكر على العامل المسبب لها، إذ يمكن أن يستعيد المريض وعيه خلال فترة قصيرة، ويمكن أن تحدث غيبوبة السكر في الحالات الآتية:

هبوط السكر في الدم: إذ كلما كان الهبوط في السكر حاد جدًا فإن الدماغ يفقد الطاقة اللازمة، وكلما زادت مدة هبوط السكر زاد الخطر على الدماغ وزادت مدة غيبوبة السكر.
ارتفاع السكر الشديد: وهذا يؤثر سلبًا على الدماغ، وفي حالة ارتفاع السكر الشديد فإن مدة غيبوبة السكر تكون أطول والتأثير على الدماغ أكبر.
 

علامات تنذرك بالدخول في غيبوبة سكر | الكونسلتو
هل غيبوبة السكر تسبب الوفاة؟

في حال ترك غيبوبة السكري من دون علاج، يمكن أن تؤدي ذلك إلى تلف دائم في المخ والوفاة.

هل يتوقف القلب عند غيبوبة السكر؟


إذا لم يتم التحكم في السكر فترة طويلة فقد يؤدي إلى ضعف الأوعية الدموية وأعصاب القلب، وقد يصل في النهاية إلى ضعف عضلة القلب، وهي حالة لا يتمكن فيها من ضخ الدم بكفاءة إلى جميع أجزاء الجسم.

مضاعفات غيبوبة السكر

عدم التعرف على أعراض غيبوبة السكر وبالتالي إهمال العلاج قد يسبب مضاعفات للمريض ومنها:

  •  
    • حدوث ضرر دماغي دائم.
    • قد تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات

طرق الوقاية من غيبوبة السكر

-الالتزام الدقيق بخطة العلاج (الأنسولين أو الأدوية).
-قياس مستوى السكر بانتظام.
-اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام

كيف أتعامل مع غيبوبة السكر؟

  • لا تحاول إعطاء المريض أي شيء للأكل أو الشرب، لأن ذلك قد يعرضهم للاختناق.
  • ضع المريض على جانبه بدلًا من الاستلقاء على ظهره، لتسهيل التنفس.
  • لا تحاول حقن المريض بالإنسولين.
  • تأكد من تنفس المريض بشكلٍ ثابت، وحصوله على كمية كافية من الأكسجين.
بالصور

بوستر مسلسل التمثيلية
سلمى ابو ضيف
عمرو مصطفى
اعراض غيبوبة السكر
