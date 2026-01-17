كيف يؤثر مرض السكري على الكلى؟

يتسبب مرض السكري في مجموعة من المضاعفات الخطيرة منها تدمير الكلى.

ووفقا لموقع verywellhealth نكشف علاقة الكلى بالسكري.

أضرار السكرى على الكلى



الكليتان عضوان على شكل حبة الفاصوليا ، يقعان أسفل القفص الصدري وبجوار العمود الفقري ة يبلغ حجم كل منهما تقريبًا حجم قبضة اليد وهما جزء من الجهاز الكلوي، الذي يشمل أيضًا:

الحالبان هما الأنبوبان اللذان ينقلان البول من الكليتين إلى المثانة.



تخزن المثانة البول حتى يتم إخراجه.



يقوم مجرى البول بإخراج البول من الجسم

تعمل الكليتان كنظام ترشيح، حيث تزيلان الفضلات والسوائل الزائدة والأحماض من الجسم. وتساعد الكليتان السليمتان في الحفاظ على توازن جيد للماء والأملاح والمعادن في الدم.

تُنتج الكليتان فيتامين د والإريثروبويتين ويساعد فيتامين د الجسم على امتصاص الكالسيوم ويعزز صحة الجهاز المناعي أما الإريثروبويتين فهو هرمون يحفز إنتاج خلايا الدم الحمراء.

بمرور الوقت، قد يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم الناتج عن مرض السكري إلى تلف الأوعية الدموية في الكليتين وهذا بدوره قد يُضعف قدرتهما على تنقية الجسم، مما يؤدي إلى تراكم الفضلات والسوائل في الدم ويُعرف هذا النوع من أمراض الكلى باسم اعتلال الكلى السكري .

إذا تُركت اعتلالات الكلى السكرية دون علاج، فقد تؤدي إلى الفشل الكلوي ، وهو ما قد يُهدد الحياة.

تشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن حوالي 18% من البالغين الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض السكري يعانون من مرض الكلى المزمن في مراحله المتقدمة.