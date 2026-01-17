ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 71 ألفا و548 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى في حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، في وقت تواصل فيه إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار المستمر منذ 10 أكتوبر 2025.

وأفادت الوزارة في بيان رسمي أن عدد الشهداء ارتفع إلى 71,548، فيما بلغ عدد المصابين 171,347. وأضافت أن 92 شهيدًا جرى اعتماد بياناتهم مؤخرًا من قبل لجنة اعتماد الشهداء الحكومية، ليتم إضافتهم إلى الإحصائية التراكمية.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، سجلت المستشفيات استقبال شهيد جديد و6 مصابين، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية بالقصف وإطلاق النار على المدنيين.

وسجلت إصابات متعددة في مناطق متفرقة، من بينها إصابة الطفل سامي حسن الحوراني (30 عامًا) بشظايا قنبلة أطلقتها طائرة مسيّرة في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس، وإصابة الفتاة إنجي العطار (15 عامًا) برصاص داخل مدرسة لإيواء النازحين في جباليا شمال القطاع. كما شن الاحتلال غارات داخل مناطق انتشاره شرقي مدينة غزة، ودير البلح، ومخيم البريج وسط القطاع.

وتواصل الجهات الطبية المحلية توثيق الضحايا، بينما تحذر من أن استمرار القصف والانتهاكات قد يسفر عن مزيد من الشهداء والجرحى.