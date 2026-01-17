مستشار الرئيس الفلسطيني: لجنة إدارة غزة فرصة للخلاص من الواقع المأساوي

أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن لجنة إدارة غزة تمثل فرصة حقيقية للخلاص من الواقع المأساوي الذي فرضه العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة على مدار عامين، والعمل على إعادة الاستقرار في قطاع غزة.

وقال محمود الهباش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن هناك أهمية كبيرة لوجود اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة وتشكيل مجلس السلام تكمن في كونها ضمانة حقيقية لعدم عودة العدوان الإسرائيلي، وإفشال مخطط التهجير الذي عملت عليه إسرائيل.

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني، أنه أرحب بخطة السلام وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك تشكيل اللجنة الإدارية الفلسطينية الوطنية لإدارة القطاع، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل إطارًا يمكن البناء عليه للوصول إلى حل سياسي عادل.