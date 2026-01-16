قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

الهباش : اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة جزء من الجهود الدولية لوقف العدوان على القطاع

الدكتور محمود الهباش
الدكتور محمود الهباش
عبد الخالق صلاح

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، أن اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة جاءت كجزء من الجهود الدولية الرامية إلى وقف العدوان على قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة جزء من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام التي أقرتها المنظومة الدولية وصدر بها قرار من مجلس الأمن يحمل رقم 2803، مشيرًا إلى أن أما عملها تقني له علاقة بالإدارة اليومية لقطاع غزة لفترة انتقالية بحسب قرار مجلس الأمن ستستمر لسنتين ثم تسند الأمور بعد ذلك بشكل كامل إلى دولة فلسطين بعد أن تكون الأمور قد تهيأت على الأرض وفي السياسة لحل عادل وشامل يشمل كل الأراضي الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية على أقل تقدير.

وتابع: «أما موضوع أن تضمن اللجنة عدم مراوغة إسرائيل فهو أمر غير وارد لأن إسرائيل سوف تخترع كل الذرائع والمبررات الممكنة من أجل التهرب من الاستحقاقات».

مستشار الرئيس الفلسطيني اللجنة الفلسطينية غزة وقف العدوان على القطاع

بالصور

في اليوم العالمي للطعام الحار.. 5 فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي

فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي
غلق وتشميع مصحة لعلاج الإدمان غير مرخصة بقرية الخرس بمنيا القمح .. صور

صحة الشرقية
اكتشاف وظائف خفية للزائدة الدودية وتأثيرها على صحة الجسم

ما هي الزائدة الدودية؟
قرية أبونجاح بالشرقية تستغيث لبوار أراض زراعية بسبب مشكلات الصرف

ارض زراعية
ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

