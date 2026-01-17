فقدان السيطرة.. أزمة في داخل إسرائيل بسبب لجنة إدارة غزة

علّق رئيس حزب "ياشار"، غادي آيزنكوت، على بيان مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن تشكيل اللجنة التنفيذية لغزة، قائلاً: "لقد حذرنا من أن غياب المبادرة والقرار الإسرائيلي بشأن "اليوم التالي" في غزة سيؤدي إلى فقدان السيطرة، واليوم ينفجر الواقع من الداخل.

كما أوضح آيزنكوت، قائلا: لقد فقد نتنياهو زمام الأمور، ودول أخرى تدير غزة فوق رأس إسرائيل، ومن بينها تركيا وقطر.

وقال إن الانتقال إلى المرحلة الثانية، بعد تحقيق مكاسب عسكرية بتكاليف باهظة، يتم كإملاء دولي مفروض على إسرائيل، نتيجة فراغ قيادي واستراتيجي، وسياسيين تحركهم اعتبارات سياسية ضيقة."