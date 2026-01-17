قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر
عندنا 3 إصابات .. رامز جلال يعلن مفاجأة عن برنامجه فى رمضان 2026
بايرن ميونخ يقلب الطاولة على لايبزيج ويكتسحه بخماسية بالبوندسليجا
خدوا بالكم من بكرا .. تحذيرات جديدة للأرصاد
وزير الرياضة يهنئ أحمد موسى بإصدار كتابه "أسرار"
شخصية جدعة .. وزير الشؤون النيابية: أحمد موسى كان شاهدا على الكثير من الأحداث في مصر
مش هتزيد عن 7 .. تحذير صادم من الأرصاد
فاروق حسني يحصد جائزة الإنجاز مدى الحياة في حفل Joy Awar
وفاة شقيق الفنانة شيرين
حفل «Joy Awards».. تركي الشيخ يقبل رأس فاروق حسني
حسام حسن: نحترم المغرب وكل واحد حر يشجع مين
وزير الطيران المدني مهنئا أحمد موسى بكتاب أسرار: نعلم قيمته وحب الناس له
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

فقدان السيطرة.. أزمة في داخل إسرائيل بسبب لجنة إدارة غزة

أيزنكوت
أيزنكوت
فرناس حفظي

علّق رئيس حزب "ياشار"، غادي آيزنكوت، على بيان مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن تشكيل اللجنة التنفيذية لغزة، قائلاً: "لقد حذرنا من أن غياب المبادرة والقرار الإسرائيلي بشأن "اليوم التالي" في غزة سيؤدي إلى فقدان السيطرة، واليوم ينفجر الواقع من الداخل. 

كما أوضح  آيزنكوت، قائلا: لقد فقد نتنياهو زمام الأمور، ودول أخرى تدير غزة فوق رأس إسرائيل، ومن بينها تركيا وقطر.

وقال إن الانتقال إلى المرحلة الثانية، بعد تحقيق مكاسب عسكرية بتكاليف باهظة، يتم كإملاء دولي مفروض على إسرائيل، نتيجة فراغ قيادي واستراتيجي، وسياسيين تحركهم اعتبارات سياسية ضيقة."

رئيس حزب ياشار غادي آيزنكوت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غزة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

حسام حسن

دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

منتخب مصر

ببلاش ... القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا

الغاز

نصائح ذهبية .. أستاذة سموم بطب الإسكندرية تحذر من مخاطر تسرب الغاز على الإنسان

الداعية مصطفى حسني

دولة التلاوة.. مصطفى حسني: أى إنسان بيحب ربنا لازم يتوقف ويدور على صفات المؤمنين

لمتسابق محمود كمال الدين،

وزير الأوقاف يشيد بأداء المتسابق محمود كمال الدين بدولة التلاوة

بالصور

بعد طرحها بالمنوفية.. سعر ومواصفات سيارة الشيخ الشعراوي ‏

سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏

أقل من 900 ألف جنيه .. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

حميد الشاعري يشعل كايرو جاز بحفل «Sold Out»… مفاجآت غنائية | صور

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

نادية الجندى ونانسي عجرم .. أبرز حضور حفل توزيع جوائز joy awards 2026

نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى
نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى
نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مأساوية.. كيف أنهى تسريب الغاز حياة 5 أشقاء؟

ايمان عبد اللطيف

حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

