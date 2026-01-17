علي شعث: لجنة إدارة غزة فنية وخرجت من حاضنة الشعب الفلسطيني

قال الدكتور علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، إن لجنة إدارة غزة «فنية بامتياز» وخرجت من حاضنة الشعب الفلسطيني، موضحًا أنها جاءت باختيار الشعب الفلسطيني وكافة قواه الوطنية، بهدف العمل على تحقيق حياة كريمة للمواطن الفلسطيني في أسرع وقت ممكن.

الجوانب الفنية والخدمية

أوضح شعث، خلال لقاء خاص مع الإعلامية فيروز مكي على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن اللجنة تعمل بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية، وتركّز على الجوانب الفنية والخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بما يلبي احتياجاتهم اليومية في ظل الأوضاع الراهنة داخل القطاع.

إرادة وطنية جامعة

أكد رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة أن تشكيل اللجنة يعكس إرادة وطنية جامعة، ويهدف إلى توحيد الجهود لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناتهم.