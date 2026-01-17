علي شعث: إعادة الأمن والإعمار في غزة أولوية لخدمة الأسر واستقرار القطاع

قال الدكتور علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، إن اللجنة تعمل على إسكان كل أسرة فلسطينية وتوفير الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة وغيرها، لضمان حياة كريمة لسكان القطاع.

إعادة الأمن والأمان

وأضاف شعث، في مقابلة مع الإعلامية فيروز مكي على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن اللجنة تسعى إلى تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وإعادة الأمن والأمان الذي فقده خلال الفترات الماضية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الداخلي.

استعادة الأمن والاستقرار

وشدد على أن استعادة الأمن والاستقرار ليست هدفًا محليًا فقط، بل خطوة أساسية لمنع تكرار الحروب في غزة والمنطقة بأكملها، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الاستقرار هو المدخل الأساسي لإعادة الإعمار وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.