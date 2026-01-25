قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 عروض جادة من الأهلي للتخلص من أشرف داري فى الميركاتو الشتوي
تشكيل المصري لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية
رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي وطرق السداد الإلكتروني بسهولة
دوري روشن السعودي .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الفتح والفيحاء
إيجاس والشركة المشتركة لمشروع حقل ظهر تنفيان مزاعم وقف برنامج الحفر بالحقل
شعبة الاتصالات: أسعار الموبايلات محلية الصنع أغلى من المستوردة
تصنيفات دولية: مصر تحقق تقدما ملحوظا في مؤشرات الأمن والسلامة الدولية خلال عقد من الزمن
مباراة مجنونة.. مانشستر يونايتد يهزم أرسنال 3-2 ويقتحم المربع الذهبي في البريميرليج
بنشرقي ساعدني.. تصريحات نارية لـ يوسف بلعمري صفقة الأهلي السوبر
نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور
مصر ترفض طلب إيني الإيطالية زيادة سعر الغاز الجديد لحقل ظُهر بنسبة 54%
بعثة مصرية - صينية تعلن الكشف عن بحيرة مقدسة في معبد مونتو بالكرنك| صور
أخبار البلد

تصنيفات دولية: مصر تحقق تقدما ملحوظا في مؤشرات الأمن والسلامة الدولية خلال عقد من الزمن
أ ش أ

حققت مصر تقدما كبيرا في عدد من مؤشرات السلام والأمن والسلامة الدولية خلال العقد الماضي، وفق بيانات صادرة عن مؤسسات عالمية بارزة، من بينها معهد الاقتصاد والسلام، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.

ويعكس هذا التقدم تحسنا كبيرا في مؤشرات السلامة والأمن، من بينها تراجع معدلات الجريمة ما يضع مصر ضمن أكثر الدول تحسنا عالميا خلال السنوات العشر الماضية.

ورصد تقرير لمنصة ميدل إيست أوبزرفر (Middle East Observer، هذه التقارير، موضحا أنه وفق مؤشر السلام العالمي لعام 2025 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، تقدمت مصر 38 مركزا مقارنة بترتيبها في عام 2014.

كما حققت مصر مكاسب لافتة في مؤشرات التنافسية والسلامة العالمية، إذ أظهرت بيانات المنتدى الاقتصادي العالمي تقدمها 63 مركزًا في مؤشر الأمن، بما يعكس تحسن البيئة الأمنية ودعم الاستقرار العام.

كما سجلت مصر مكاسب مماثلة في مؤشرات التنافسية والسلامة العالمية. فبحسب بيانات المنتدى الاقتصادي العالمي ، تقدم ترتيب مصر 63 مركزا في مؤشر الأمن والسلامة ، لتصل إلى المركز 73 في عام 2024 ، مقارنة بالمركز 136 في عام 2015.

كما تقدم ترتيبها 19 مركزا في مؤشر السلامة أثناء المشي وحيداً ليلا، لتحتل المرتبة العاشرة عالميا في عام 2024 ، وهو مؤشر يستشهد به غالبا كمؤشر على تصورات الجمهور عن السلامة في المدن.

وتشير مؤشرات شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة بالمثل إلى إحراز تقدم كبير في مكافحة الجريمة.

فقد تقدمت مصر 21 مركزا في مؤشر مكافحة الجريمة ، لتصل إلى المركز 81 في عام 2024 ، مقارنة بالمركز 102 في عام 2014 ، مما يدل على تحسن القدرات المؤسسية في التصدي للنشاط الإجرامي.

كما تظهر البيانات الدولية أيضا انخفاضا ملحوظا في مؤشرات الإرهاب والجريمة العنيفة.

في الوقت نفسه، تقدمت مصر 111 مركزا في مؤشر تصور الجريمة الصادر عن المعهد نفسه ، لتصل إلى المركز الثاني والثلاثين عام 2025 ، مما يشير إلى تحسن كبير في نظرة الجمهور لمستويات الجريمة.

وتؤكد المؤشرات المتعلقة بالجريمة هذا الاتجاه.

 فبحسب مقاييس المنتدى الاقتصادي العالمي ، تقدمت مصر 24 مركزا في تصنيفات معدل جرائم القتل لتصل إلى المركز 44 في عام 2024 ، بينما تظهر بيانات شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة تحسنا بمقدار 23 مركزا لتصل إلى المركز 56 خلال الفترة نفسها، مقارنة بمعايير عام 2014.

كما سلطت شهادات دولية الضوء على البيئة الأمنية في مصر. فقد صرحت الحكومة البريطانية بأن معدلات الجريمة في مصر منخفضة عموما مشيرة إلى أن ما يقرب من مليون سائح بريطاني يزورون البلاد سنويا، وأن الغالبية العظمى من الرحلات تمر بسلام.

وتشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى تحسن مستدام في مستويات الأمن والاستقرار والسلامة العامة في مصر خلال العقد الماضي، مدعومة بتطور الأداء المؤسسي وتعزيز البيئة الأمنية، بما ينعكس إيجابا على تزايد ثقة المواطنين وجاذبية البلاد للسياحة والاستثمار بشكل كبير.

مصر مؤشرات السلام والأمن والسلامة الدولية مؤسسات عالمية بارزة وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة

