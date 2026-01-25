أحمد موسى: حصلت على معلومات عن تنظيم إرهابي يستهدف البنوك وضُبط عناصره

كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل مهمة تتعلق بمواجهات أمنية مع تنظيم إرهابي كان يستهدف ضرب وتفجير عدد من البنوك، مؤكدًا أن الأجهزة المعنية نجحت في القبض على عناصر التنظيم بالكامل، ما عدا عنصر واحد فقط.

توقيت شديد الحساسية

وقال أحمد موسى، خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «بالورقة والقلم» والمذاع عبر قناة «TEN»، والذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، إن الله كرّمه بالحصول على معلومات دقيقة في توقيت شديد الحساسية، تتعلق بوجود تنظيم إرهابي يخطط لتنفيذ عمليات تفجير تستهدف القطاع المصرفي.

وأضاف موسى: «بلغني أن هناك تنظيمًا إرهابيًا يضرب ويفجر البنوك، وبالفعل تم التعامل مع التنظيم والقبض على جميع عناصره باستثناء عنصر واحد فقط»، مشيرًا إلى أن هذه المعلومات كانت في إطار الحرص على أمن واستقرار الدولة.

أحمد موسى وتغطية ملف الداخلية

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أنه عقب نشره لهذه المعلومات؛ تم إبلاغه بصدور قرار بعدم تغطيته لملف وزارة الداخلية، لافتًا إلى أنه تلقى اتصالًا من رئيس تحرير جريدة الأهرام، أبلغه خلاله بعدم وجود أي تعامل مع وزارة الداخلية في تلك الفترة.

وأوضح موسى أنه بعد ذلك جرى اتصال آخر، أعقبه لقاء جمعه بوزير الداخلية، دون الكشف عن تفاصيل ما دار خلال اللقاء، مؤكدًا في الوقت نفسه احترامه الكامل لمؤسسات الدولة وحرصه الدائم على العمل في إطار المصلحة الوطنية.

وأكد الإعلامي أحمد موسى في ختام حديثه أن هدفه الأساسي كان ولا يزال دعم الدولة المصرية، وكشف المخاطر التي تهدد أمنها، مشددًا على أن الإعلام الوطني شريك رئيسي في معركة الوعي ومواجهة الإرهاب.