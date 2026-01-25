قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصريحات سلوت تكشف مفاجأة بشأن إقالته من تدريب ليفربول
الصحة العالمية: مصر أول دولة في العالم وصلت إلى المستوى الذهبي في القضاء على فيروس سي
مع اقتراب الجرام من 8000 جنيه.. أيهما أفضل للاستثمار الجنيه الذهب أم المشغولات؟
ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر يحذر من استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبية
الضغط الأمريكي.. خبير يكشف أسباب تراجع «قسد» في سوريا
المصري الأخطر وإنتفاضة لـ الزمالك وأهداف ضائعة.. ملخص الشوط الأول
جيش الإحتلال يعلن مصرع عنصرين من حزب الله في جنوب لبنان
بعد تصريحات وزير العمل بتحرير 743 محضرا.. كيف تصدى قانون العمل للمخالفات
دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يسافر إلى تنزانيا بطائرة خاصة استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز
أسعار ومواصفات كيا تاسمان 2026 في السعودية
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأحد
وزيرة البيئة تعلن نجاح الأجهزة المعنية في ضبط المتهمين بواقعة القرش الحوتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: حصلت على معلومات عن تنظيم إرهابي يستهدف البنوك وضُبط عناصره

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل مهمة تتعلق بمواجهات أمنية مع تنظيم إرهابي كان يستهدف ضرب وتفجير عدد من البنوك، مؤكدًا أن الأجهزة المعنية نجحت في القبض على عناصر التنظيم بالكامل، ما عدا عنصر واحد فقط.

توقيت شديد الحساسية

وقال أحمد موسى، خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «بالورقة والقلم» والمذاع عبر قناة «TEN»، والذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، إن الله كرّمه بالحصول على معلومات دقيقة في توقيت شديد الحساسية، تتعلق بوجود تنظيم إرهابي يخطط لتنفيذ عمليات تفجير تستهدف القطاع المصرفي.

وأضاف موسى: «بلغني أن هناك تنظيمًا إرهابيًا يضرب ويفجر البنوك، وبالفعل تم التعامل مع التنظيم والقبض على جميع عناصره باستثناء عنصر واحد فقط»، مشيرًا إلى أن هذه المعلومات كانت في إطار الحرص على أمن واستقرار الدولة.

أحمد موسى وتغطية ملف الداخلية

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أنه عقب نشره لهذه المعلومات؛ تم إبلاغه بصدور قرار بعدم تغطيته لملف وزارة الداخلية، لافتًا إلى أنه تلقى اتصالًا من رئيس تحرير جريدة الأهرام، أبلغه خلاله بعدم وجود أي تعامل مع وزارة الداخلية في تلك الفترة.

وأوضح موسى أنه بعد ذلك جرى اتصال آخر، أعقبه لقاء جمعه بوزير الداخلية، دون الكشف عن تفاصيل ما دار خلال اللقاء، مؤكدًا في الوقت نفسه احترامه الكامل لمؤسسات الدولة وحرصه الدائم على العمل في إطار المصلحة الوطنية.

وأكد الإعلامي أحمد موسى في ختام حديثه أن هدفه الأساسي كان ولا يزال دعم الدولة المصرية، وكشف المخاطر التي تهدد أمنها، مشددًا على أن الإعلام الوطني شريك رئيسي في معركة الوعي ومواجهة الإرهاب.

الداخلية أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

نادر أبو الليف

أخدت غرضها منه وعملتله حظر.. القصة الكاملة لأزمة نادر أبو الليف مع المذيعة

ترشيحاتنا

بنك قناة السويس

بنك قناة السويس ينضم رسميا إلى مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون PCAF

رئيسة المجلس القومى للمرأة وأعضاءه يزورون مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية

رئيسة المجلس القومي للمرأة وأعضاؤه يزورون مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية

اورنج

أورنچ مصر تطلق أول مركز تدريب رقمي بالتعاون مع «جي آي زد» وجامعة أسوان لتمكين شباب الصعيد

بالصور

تبدأ من 20 جنيه.. أسعار ياميش رمضان 2026 في المجمعات الإستهلاكية

اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان

وكيل صحة الشرقية يطمىن على الخدمات بحملة مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

جريمة قتل غامضة تشعل أحداث مسلسل التمثيلية

بوستر مسلسل التمثيلية
بوستر مسلسل التمثيلية
بوستر مسلسل التمثيلية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل عرض وطلب

سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف

فيديو

عمرو سعد

رمضان 2026.. طرح البرومو الدعائي الثاني لمسلسل إفراج من بطولة عمرو سعد

سلاح سري أمريكي

سلاح أمريكي سري يشل الجيوش خلال ثواني .. وهو كلمة السر في خطف مادورو

سلمى ابو ضيف

ألوان هادئة وكعكة بسيطة.. تفاصيل عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الرابع

كريم خالد عبد العزيز

مرض النقص .. تأثيره على المجتمع والسلوك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

المزيد