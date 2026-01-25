أحمد موسى ضيفًا على نشأت الديهي في "بالورقة والقلم" الليلة

يستضيف الإعلامي نشأت الديهي، الإعلامي أحمد موسى، في لقاء خاص واستثنائي يُعرض مساء اليوم الأحد ضمن برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، حيث ينتظر المشاهدون حوارًا مختلفًا يتسم بالجرأة والشفافية.



ويتناول اللقاء كواليس وأسرار كتاب الإعلامي أحمد موسى "أسرار"، في حديث خاص يكشف للمرة الأولى العديد من التفاصيل والرؤى المرتبطة بتجربة الكتاب وما وراءه من مواقف وأحداث، وذلك في إطار حوار صريح يعكس طبيعة البرنامج المعروفة بالعمق والمواجهة.

ومن المنتظر أن تشهد الحلقة الكثير من المفاجآت والملفات المفتوحة الخاصة بكتابه وعرض الوثائق وشهادات المسؤولين الخاصة بأحداث 25 يناير التي وردت في كتابه.

