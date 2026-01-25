ورشة عمل حول أساسيات التفتيش لمحطات القوى النووية

يستضيف مركز دعم الأمن النووي المصري بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ورشة العمل الوطنية حول أساسيات تفتيش الأمن النووي لمحطات القوى النووية.

وتستمر ورشة العمل على مدار هذا الأسبوع، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين، وبحضور ممثلين عن الجهات الوطنية المعنية، إلى جانب عدد من العاملين بالقطاعات والإدارات المختلفة داخل الهيئة.

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى تعزيز وتطوير قدرات كوادرها الرقابية من العاملين بمختلف القطاعات الرقابية، وبما يتماشى مع الدور الوطني للهيئة في تقديم الدعم الفني وبناء القدرات والتدريب لكافة الجهات الوطنية ذات الصلة

وافتتح الدكتور هاني خضر، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ورشة العمل، حيث أشاد بمستوى التنظيم والاستعداد لاستضافة هذا الحدث المهم، مؤكدًا أهمية مثل هذه الأنشطة في دعم منظومة الأمن النووي وتعزيز قدرات التفتيش الرقابي وفقًا للمعايير الدولية.

كما رحّب بجميع المشاركين من الجهات الوطنية المختلفة، معربًا عن تقديره لمشاركتهم الفعّالة، مؤكدًا حرص الهيئة الدائم على تعزيز التعاون الوطني والدولي في مجال الأمن النووي.

وتهدف ورشة العمل إلى تزويد المشاركين بالأسس والمفاهيم العملية المتعلقة بتخطيط وتنفيذ وتقييم أنشطة تفتيش الأمن والأمان النووي للمنشآت النووية والإشعاعية، وذلك بالاستناد إلى منشورات وإصدارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذات الصلة، وبما ينسجم مع القانون النووي المصري واللوائح والإرشادات الفنية ذات الصلة.

وتأمل الهيئة أن تُمثل هذه الورشة منصة فعّالة لتبادل الخبرات، ومناقشة التحديات المشتركة، والخروج بدروس مستفادة تسهم في تعزيز القدرات الوطنية في مجال تفتيش الأمن والأمان النووي.