مصر لم تتآمر على أحد.. أحمد موسى: الرئيس السيسي تعرض لعدة محاولات اغتيال

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر لم تتآمر على أحد في المنطقة ولم تشارك في تدمير أو تخريب.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي تعرض لعدة محاولات اغتيال ونشرت تفاصيل بعض محاولات الاغتيال كاملة باعترافات الإرهابيين في كتابي أسرار ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" عناصر إرهابية حاولت استهداف الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم دحر هذه المحاولات "، مضيفا:" الدولة المصرية لم تتآمر على أي أحد ومصر دولة شريفة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" رسالة مصر الأولى هي السلام والبناء والتنمية والحفاظ على الدولة الوطنية ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" تنظيم الجماعة الإرهابية هو من رفع السلاح واستهدف مؤسسات الدولة، والإخوان بيعيشوا على الدم فقط ".



