أي كلام غير دا أكاذيب .. أحمد موسى: الأكاديمية العسكرية لن تعين أعضاء النيابة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن تعيين القضاة مسئولية مجلس القضاء الأعلي والأكاديمية العسكرية لن تعين أعضاء النيابة.





وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الدستور ينص على تعيين القضاء من مجلس القضاء الأعلى".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" محدش يقدر يخالف الدستور والقانون ومش وارد حد يخالفه "، مضيفا:" احترام كامل للقضاء في مصر ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الاكاديمية العسكرية لا تقوم بتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة "، مضيفا:" مسؤولية تعيين القضاة اختصاص مجلس القضاء الأعلى فقط ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الاكاديمية العسكرية تقوم بتنظيم دورات تدريبية فقط لا غير "، مضيفا:" تعيين القضاة مسئولية مجلس القضاء الأعلى وهذا هو نص الدستور وأي كلام يقال عكس ذلك أكاذيب".

