أحمد موسى: أي دولة فيها ميليشيا لن تعود من جديد.. وفيه ناس بتحرض ضد البلد وبتسخن الناس

علق الإعلامي أحمد موسى، على حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية عيد الشرطة الـ 74بأكاديمية الشرطة.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"أوجه الشكر للرئيس السيسي على جلسة المصارحة الحقيقية مع الشعب المصري ووضع مصر الحالي وما يحدث في مصر ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" فيه ناس مش عايزة البلد دي تطلع أي خطوة للأمام"، مضيفا:" أي دولة فيها ميليشيا لن تعود من جديد ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الدولة تعني تواجد جيش واحد وشرطة واحدة ومؤسسات واحدة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الإخوان كانوا عايزين يكون فيه ميليشيات في مصر ويعملوا الجيش بتاعهم وينهوا وجود جيشنا العظيم"، مضيفا:" فيه ناس انهاردة بتحرض ضد البلد وبتسخن الناس ".

