أحمد موسى: الحمد لله بلدنا في أمن وأمان.. وأبطال الداخلية والجيش دفعوا ثمن كبير

علق الإعلامي أحمد موسى، على حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية عيد الشرطة الـ 74بأكاديمية الشرطة.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الحمد لله بلدنا في أمن وأمان وهناك تضحيات وثمن يدفعه أبطال وزارة الداخلية والجيش ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" انهاردة كان هناك لقطة إنسانية من الدرجة الأولى وهو حديث ابن شهيد مع الرئيس السيسي وطلب ابن الشهيد مصافحة الرئيس السيسي ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي تحدث اليوم عن أهمية تقديم الدعم إلى أسر الشهداء الذين قدموا حياتهم فداء لمصر ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية يهدد امن الدولة المصرية وهم من قاموا باستهداف أبطالنا من الجيش والشرطة والمدنيين في كافة انحاء الجمهورية ".