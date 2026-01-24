قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة اقتصاد جرينلاند: سيادتنا خط أحمر .. ونؤكد الانتماء الكامل للدنمارك
تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا
الديمقراطية لتحرير فلسطين ترحب بقرار بلجيكا حظر تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي
النائبة أميرة زيدان: تضحيات رجال الشرطة كانت وستظل ركيزة أساسية لاستقرار الدولة
دوري أبطال إفريقيا .. الترجى التونسي يهزم سيمبا ويتصدر مجموعته مؤقتا
سعر الذهب في محلات الصاغة السعودية مساء اليوم 24-1-2026
أنت مش جاي عشان تقضي وقت سعيد .. الرئيس السيسي لوزير الخارجية: معلش جت فيك يا بدر
نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها
دوري أبطال إفريقيا .. حامد حمدان يزين تشكيل بيراميدز في مواجهة نهضة بركان
حملة تطهير غير مسبوقة في الجيش الصيني.. بكين تقيل ثاني أعلى قائد عسكري
الرئيس السيسي بكلمات صادقة من القلب: «ده سلطان زايل أنا هموت وهقابل ربنا هقوله إيه »
لم تتوقعها| 10 آلاف جنيه مكافأة ورحلة عمرة لعاملة أهرامات الجيزة
توك شو

أنت مش جاي عشان تقضي وقت سعيد .. الرئيس السيسي لوزير الخارجية: معلش جت فيك يا بدر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هاني حسين

وجه  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسائل حاسمة إلى مؤسسات الدولة والوزارات، قائلا:" لازم نخلي بالنا من أهمية إصلاح المؤسسات بهدوء وعقل وخطة عشان الدولة تقوم وتتطور وتتقدم ".

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة، :"  المدى الزمني للإصلاح في أي مؤسسة طويل "، مضيفا:" لدينا برنامج أمين ومتطور للإصلاح ولدينا هدف نبيل للتطوير ".

وأضاف الرئيس السيسي:" بطلب من كل مؤسسات الدولة إنها يكون عندها نقد ذاتي امين وكل مؤسسة عارفة اللي جواها"، مضيفا:"  إحنا هنموت وهنقابل ربنا وكل واحد هيتحاسب على مسؤولياته، ووزير الخارجية هيتحاسب على ناسه وهو فاكر إنه هيقضي وقت سعيد ".

ومازح الرئيس السيسي وزير الخارجية خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة، قائلا:"  جت فيك يا بدر معلش"


وأشار الرئيس السيسي إلى أنه “أن أي شخص في أي مؤسسة بداية من شخصي، وحتى أصغر مسئول سيحاسب أمام الله على كل صغيرة وكبيرة”.


 

السيسي الرئيس السيسي اخبار التوك شو وزير الخارجية مصر

المعكرونة التركية تسيطر على السوشيال ميديا.. وصفة سهلة ولذيذة تشعل الترند

محافظ الشرقية يتابع أعمال الصيانة والإصلاح في كوبري الصاغة بالزقازيق| صور

أحمد السقا يقدم واجب العزاء في والدة نضال الشافعى| صور

هل القرنفل مفيد للقلب؟ فوائد مذهلة وتحذيرات مهمة يكشفها العلم

