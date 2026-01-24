أنت مش جاي عشان تقضي وقت سعيد .. الرئيس السيسي لوزير الخارجية: معلش جت فيك يا بدر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسائل حاسمة إلى مؤسسات الدولة والوزارات، قائلا:" لازم نخلي بالنا من أهمية إصلاح المؤسسات بهدوء وعقل وخطة عشان الدولة تقوم وتتطور وتتقدم ".

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة، :" المدى الزمني للإصلاح في أي مؤسسة طويل "، مضيفا:" لدينا برنامج أمين ومتطور للإصلاح ولدينا هدف نبيل للتطوير ".

وأضاف الرئيس السيسي:" بطلب من كل مؤسسات الدولة إنها يكون عندها نقد ذاتي امين وكل مؤسسة عارفة اللي جواها"، مضيفا:" إحنا هنموت وهنقابل ربنا وكل واحد هيتحاسب على مسؤولياته، ووزير الخارجية هيتحاسب على ناسه وهو فاكر إنه هيقضي وقت سعيد ".

ومازح الرئيس السيسي وزير الخارجية خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة، قائلا:" جت فيك يا بدر معلش"



وأشار الرئيس السيسي إلى أنه “أن أي شخص في أي مؤسسة بداية من شخصي، وحتى أصغر مسئول سيحاسب أمام الله على كل صغيرة وكبيرة”.



