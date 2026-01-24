الرئيس السيسي بكلمات صادقة من القلب: «ده سلطان زايل أنا هموت وهقابل ربنا هقوله إيه »

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسائل للشعب المصري قائلا:" افخروا ببلدكم.. فمنذ 2014 لم تتورط مصر في أي مؤامرة لهدم أو تقسيم المنطقة".

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة، :" مصر لم تتورط في إيذاء او تدمير حد في منطقتنا خالص ".

وتابع الرئيس السيسي :" نحن نسير في طريق نثق فيه وعارفين في النهاية كل واحد سلطان على دولته لكنه سلطان زايل وهنقابل ربنا أنا هموت وهقابل ربنا هقوله إيه ".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي،: “محدش هينجي هالك ولا هيهلك ناجي إلا اللي ربنا مقدره، اللي مقدرله ينجح هينجح وهياخد طريق الإستقامة ويعود.. ومصر تساوى جميع مواطنيها دون أى تفرقة أو تمييز”.

وأضاف: “خليكوا حراس الحرية وكل واحد حر بس انت اضمن نجاتك، وجوهر ديننا محدش يضمنه إلا من رحمة ربي، متخشوش فى الحتة دية.. والأفكار المتطرفة نتجة عن الجهل به هو سبحانه ، ولو حد فكر فى ربه وعرف عظمته هيعرف إن اللي بيعمله بعيد أوي عن العلاقة معاه .. طب انت تخش وتقتل أى حد فى الشارع هتعرف تقابل ربنا بالدم دا إزاي”.

