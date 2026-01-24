الرئيس السيسي: مصر تساوى جميع مواطنيها دون أى تفرقة أو تمييز

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال إحتفالية عيد الشرطة المصرية ال74: “محدش هينجي هالك ولا هيهلك ناجي إلا اللي ربنا مقدره، اللي مقدرله ينجح هينجح وهياخد طريق الإستقامة ويعود.. ومصر تساوى جميع مواطنيها دون أى تفرقة أو تمييز”.

وأضاف: “خليكوا حراس الحرية وكل واحد حر بس انت اضمن نجاتك، وجوهر ديننا محدش يضمنه إلا من رحمة ربي، متخشوش فى الحتة دية.. والأفكار المتطرفة نتجة عن الجهل به هو سبحانه ، ولو حد فكر فى ربه وعرف عظمته هيعرف إن اللي بيعمله بعيد أوي عن العلاقة معاه .. طب انت تخش وتقتل أى حد فى الشارع هتعرف تقابل ربنا بالدم دا إزاي”.

وتابع: “أما كنت وزير لحد دلوقتي معملتش إجراء استهدفت به دماء أحد، والله يشهد على ذلك، وهم اللي بدأو، وكان كله محاولة للتوافق والإصلاح.. ومحدش هيقدر يقرب لمصر إلا بالمكتوب بس احنا نبقي كويسين.. ومن ضمن الكويسين الأخذ بالأسباب.. فى سيناء هم بدأوا وفى القاهرة هم اللي بدأوا”.