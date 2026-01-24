رسائل مهمة من الرئيس.. تعليق قوي من أحمد موسى على احتفالية عيد الشرطة| بث مباشر

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت.

وهنأ الإعلامي أحمد موسى، الشعب المصري ووزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة.

وعلق الإعلامي أحمد موسى، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة بأكاديمية الشرطة.

ويناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من «على مسئوليتي»، عددا من الملفات المحلية والعالمية، ولعل أبرزها، المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

ويقدم أحمد موسى برنامج "على مسئوليتي" من السبت إلى الأربعاء، في الثامنة مساء؛ ليرصد ويحلل أهم الأحداث المصرية والعربية.

