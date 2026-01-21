أحمد موسى يطالب بمراعاة العاملين بالخارج بقرار إنهاء إعفاء الهواتف المستوردة من الرسوم

علق الإعلامي أحمد موسى على ردود أفعال المواطنين بعد قرار إنهاء إعفاء الهواتف المستوردة من الرسوم، قائلا: المصريين في الخارج داعمين دائما للدولة، ولا يجب أن يتم استغلال هذا الموضوع بطريقة سلبية.



وأضاف خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، يجب أن يكون هناك حل يراضي الجميع، متابعا:" الدولة تاخد حقوقها والمواطن ياخد حقه ونراعي الناس اللي موجودين برا".

واسترسل:" لازم نراعي الناس في القوانين التي يتم اتخاذها"، متابعا: "كتبت بالأمس منشور أطالب فيه بالبحث عن حلول لموضوع وقف استثناءات دخول الهاتف مع القادمين من الخارج".



وأكمل:"طالبت بضرورة مراعاة العاملين بالخارج وأن لا يتم مساواتهم بالمصريين الخارجين للسياحة أو العمرة، مطلوب حل متوازن يراضي الجميع".



