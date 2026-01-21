قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
36 - 25.. فوز قوي لمنتخب مصر لكرة اليد على الجابون في أمم أفريقيا
إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
الجنيه الذهب يتخطى الـ 50 ألف جنيه
رقم قياسي للتونسي عصام الشوالي في التعليق على المباريات الكبرى
رئيس الوزراء الفلسطيني: أشكر قيادتي مصر والأردن على دعمهما المستمر
رئيس الوزراء الفلسطيني: نثمن دور مصر في إعادة إعمار غزة
الخطيب: الإصلاحات الاقتصادية ترفع استثمارات القطاع الخاص 73% وتعزز التعاون مع البنك الأوروبي
قسد تنقض العهد.. التنظيم المسلح يعتقل مواطني الحسكة رغم وقف إطلاق النار
الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل
وزير الخارجية تركيا بديل أردوغان في مجلس السلام
وجوه شابة ومُزدوجي الجنسية.. خطة حسام حسن لتدعيم منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
مؤتمر صحفي لأشرف صبحي وهاني أبو ريدة وحسام حسن غدا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

تعطيل 51 ألف هاتف.. رئيس شعبة المحمول يكشف أضرار الإعفاء الجمركي السابق

منار عبد العظيم

أثار الإعفاء الجمركي السابق للهواتف المحمولة جدلاً واسعًا في السوق المصري، بعد أن كشفت الجهات الرقابية عن توقف نحو 51 ألف هاتف نتيجة الاستغلال غير القانوني لهذا الإعفاء.

 رئيس شعبة المحمول يكشف إضرار الإعفاء الجمركي السابق  

وفي هذا الصدد، كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول، عن تداعيات الإعفاء الجمركي السابق للهواتف المحمولة، الذي استغله بعض الأفراد والشركات بشكل غير قانوني، ما أدى إلى تعطيل نحو 51 ألف هاتف وإرباك الرقابة على السوق المصري. 

وأوضح طلعت أن القرار الجديد يهدف إلى تنظيم تجارة الهواتف وضمان التزام الجميع بالقوانين، مع حماية مصالح الدولة والمستهلك.

استغلال الإعفاء الجمركي ونتائجه

أوضح محمد طلعت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، أن بعض الأفراد والشركات استغلوا فترة الإعفاء لإدخال كميات كبيرة من الهواتف، ثم إعادة بيعها للتجار الذين يوزعونها على المستهلكين، ما أدى إلى تشتيت السوق وعدم قدرة الجهات الرقابية على السيطرة عليه.

الحالات الشائعة للاستغلال

وأشار طلعت إلى أن بعض حالات الاستغلال كانت تتم خلال الرحلات الدينية مثل الحج والعمرة، حيث يقوم بعض المدراء أو أصحاب الشركات بشراء عشرات الهواتف وتوزيعها على الموظفين أو بيعها لاحقًا، وهو ما أثر سلبًا على الرقابة ويضر بمصلحة السوق والمستهلك.

القرار الجديد وتأثيره المتوقع

وشدد طلعت على أن القرار الجديد بإلغاء الإعفاء الجمركي لكل الهواتف يهدف إلى منع التلاعب بالجمارك وضمان عدالة التعامل مع جميع المستوردين والمستهلكين، مع الحفاظ على مصالح الدولة والسوق المحلي. 

وأكد أن الهدف الرئيسي هو تنظيم تجارة الهواتف وضمان التزام الجميع بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

  إلغاء تسجيل الهواتف الشخصية واستمرار الإعفاء للسائحين والمصريين بالخارج

وكانت،أعلنت مصلحة الجمارك أمس  عن إلغاء تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية بالدوائر الجمركية، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، بعد انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة التي تُحضر بصحبة الركاب من الخارج.

 وأكدت المصلحة استمرار إعفاء أجهزة الهواتف الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا، مع تيسيرات لسداد الرسوم والضرائب عبر وسائل رقمية حديثة.

إلغاء التسجيل الجمركي للهواتف الشخصية

أكدت مصلحة الجمارك أن إلغاء تسجيل الهواتف الشخصية جاء لانتفاء الغرض منه بعد وقف فترة الإعفاء الاستثنائي للأجهزة المحمولة القادمة مع الركاب من الخارج، مشيرةً إلى أن هذا القرار يسري بدءًا من اليوم الأربعاء.

وسائل سداد الضرائب والرسوم

وللتيسير على المواطنين، يمكن سداد الضرائب والرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة عبر تطبيق "تليفوني"، أو من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية. كما تمنح المصلحة مهلة تصل إلى 90 يومًا لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل تطبيق أي إجراءات تنظيمية، مع إمكانية تقسيط الرسوم خلال الفترة القادمة.

عدم تطبيق الضرائب بأثر رجعي

أكدت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لن يتم تطبيق الضرائب أو الرسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إعفاؤها قبل بدء تنفيذ هذا القرار، حفاظًا على حقوق المواطنين الذين استفادوا من الإعفاء السابق.

تنويه للركاب القادمين من الخارج

كما شددت المصلحة على أنه تم إلغاء تسجيل الهواتف الشخصية بالدوائر الجمركية، وأن سداد الضرائب والرسوم المستحقة يتم عبر القنوات الرقمية المعلن عنها، لضمان سرعة وسهولة الإجراءات دون الحاجة للإجراءات الورقية التقليدية.

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر| فيديو

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

محمود البنا

كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

فيضانات تونس

رسمياً .. إيقاف الدراسة في 15 ولاية تونسية بعد غرق الطرق بسبب الفيضانات

سورة تقرأ في شعبان

أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

ناصر ماهر

تفاصيل صفقة انتقال ناصر ماهر من الزمالك إلى بيراميدز | فيديو

ضايل عنا عرض

تفاصيل العرض الأول لـ ضايل عنا عرض بالإمارات

دره

أوجعتنا جميعا.. درة توجه رسالة لأهل تونس

النجمة درة

أنا اللي رسمتك تشعل البرومو.. درة تخطف الصدارة في علي كلاي

بيطري الشرقية: تطعيم 13 كلبا بلقاح السعار في الزقازيق

عشبة طبيعية تعزز المناعة وتهدئ الأعصاب ولها فوائد أخرى

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الشرقية.. تنفيذ 3 ندوات توعوية لـ 400 مستفيد لتعزيز الإنتماء الوطني

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

