قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد الطائرة يعلن جدول مباريات الدور النهائي لدوري المرتبط رجال
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نشن غارات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
للاطمئنان على صحته.. اتصال هاتفي من عدلي منصور بالبابا تواضروس
أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه
كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها
ترامب يهاجم الدنمارك مجدداً: لن ننسى رفضها استحواذنا على جرينلاند
النادي الأهلي يزف بشرى لجماهيره بشأن مباراة يانج أفريكانز
قيادي بمستقبل وطن: رؤية الرئيس السيسي في دافوس ترسخ أسسا اقتصادية قوية
مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من الطائرة
نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها
عام مليء بالحب والنجاح.. ليلى علوي تهنئ ياسمين صبري بعيد ميلادها الـ 38
الفاتيكان: ترامب وجه دعوة للبابا للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| وان بلس تغزو الأسواق بهاتف جديد بقدرة شحن جبارة.. وأفضل هاتف في 2026 بميزات ثورية

أحدث أخبار التكنولوجيا
أحدث أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بميزات تصوير وقدرة شحن جبارة .. وان بلس تغزو الأسواق بهاتف جديد

أثار هاتف OnePlus 15 إعجاب الكثيرين بأدائه وعمر بطاريته، ولكن إذا كان هناك شيء واحد يُبقي المستخدمين و المسربين متشوقين للمزيد، فهو الكاميرات فبعد إنهاء شراكتها مع هاسيلبلاد.

 خفّضت OnePlus من جودة الكاميرات في هاتفها الرائد الأخير، ولكن قد يتمكن خليفته من تغيير هذا الوضع.

بحسب التسلايبات من المتوقع أن يتميز هاتف OnePlus الرائد القادم، والذي يُرجح أن يكون OnePlus 16، بكاميرا رئيسية محسّنة. ووفقًا لمنشور المسرب على موقع X، قد يضم الهاتف الرائد المزعوم مستشعرًا رئيسيًا بدقة 200 ميجابكسل

تسريبات جديدة تكشف شكل iPhone 18 Pro مع لون برتقالي مميز 

كشف محلل Ming-Chi Kuo التفاصيل عبر توییتر، مدعومًا بنماذج CAD وصور حقيقية من خطوط فوكسكون مسربة عبر Weibo. 

تتطابق مع تقارير Supply Chain من ديسمبر 2025، مع إنتاج تجريبي مكتمل.

التصميم النهائي للجهاز

بقوة شحن طلقة.. سامسونج تطلق أول باور بنك مغناطيسي 

إذا كنت تبحث عن هاتف بموصفات رائدة فيمكنك التفكير في أول شاحن لاسلكي قابل للتوصيل متوافق مع معيار Qi2 من الشركة، وذلك قبل إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S26 . إليكم كل ما تحتاجين لمعرفته عنه .

تم رصد بنك الباروبنك من سامسونج بتقنية Qi2  ويعد من المتوقع إطلاقه في نفس وقت إطلاق هواتف Galaxy S26 و Galaxy S26 Ultra. يحمل هذا الملحق رقم الطراز EB-U2500 ويحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

بميزات ثورية.. إليك أفضل هاتف في 2026

انتهى الانتظار أخيرًا لعشاق الهواتف الرائدة عالميًا الذين يتوقون إلى هاتف Honor Magic8 Pro. وبينما يتشارك الجهاز في المواصفات الأساسية مع نظيره المخصص للسوق الصينية فقط.

على الجانب الاخر أُجريت تعديلات مُحددة لتتوافق مع المتطلبات التنظيمية الإقليمية واحتياجات المستخدمين. فعلى سبيل المثال، يتميز الإصدار الصيني ببطارية عالية السعة تبلغ 7200 مللي أمبير/ساعة وشحن سريع سلكي بقوة 120 واط

أحدث أخبار أخبار التكنولوجيا أحدث أخبار التكنولوجيا أخبارًا وتقارير أحدث التقنيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

سورة تقرأ في شعبان

أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

شوبير

شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي

مشغولات ذهبية

مستويات تاريخية جديدة.. وهذا سعر جرام الذهب في مصر

ترشيحاتنا

السكري

اِلحقه بسرعة.. هذه الأعراض تكشف الإصابة بمرض السكري

بسكويت الشوفان

طريقة عمل بسكويت الشوفان زى المحلات

طريقة عمل سلطة رنجة

طريقة عمل سلطة رنجة بمذاق احترافي

بالصور

أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه

اسماء جلال
اسماء جلال
اسماء جلال

مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من الطائرة

مى عمر
مى عمر
مى عمر

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت
سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت
سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

لغذاء صحى.. طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه

طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه
طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه
طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه

فيديو

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد