أخبار التكنولوجيا| وان بلس تغزو الأسواق بهاتف جديد بقدرة شحن جبارة.. وأفضل هاتف في 2026 بميزات ثورية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بميزات تصوير وقدرة شحن جبارة .. وان بلس تغزو الأسواق بهاتف جديد

أثار هاتف OnePlus 15 إعجاب الكثيرين بأدائه وعمر بطاريته، ولكن إذا كان هناك شيء واحد يُبقي المستخدمين و المسربين متشوقين للمزيد، فهو الكاميرات فبعد إنهاء شراكتها مع هاسيلبلاد.

خفّضت OnePlus من جودة الكاميرات في هاتفها الرائد الأخير، ولكن قد يتمكن خليفته من تغيير هذا الوضع.

بحسب التسلايبات من المتوقع أن يتميز هاتف OnePlus الرائد القادم، والذي يُرجح أن يكون OnePlus 16، بكاميرا رئيسية محسّنة. ووفقًا لمنشور المسرب على موقع X، قد يضم الهاتف الرائد المزعوم مستشعرًا رئيسيًا بدقة 200 ميجابكسل

تسريبات جديدة تكشف شكل iPhone 18 Pro مع لون برتقالي مميز

كشف محلل Ming-Chi Kuo التفاصيل عبر توییتر، مدعومًا بنماذج CAD وصور حقيقية من خطوط فوكسكون مسربة عبر Weibo.

تتطابق مع تقارير Supply Chain من ديسمبر 2025، مع إنتاج تجريبي مكتمل.

التصميم النهائي للجهاز

بقوة شحن طلقة.. سامسونج تطلق أول باور بنك مغناطيسي

إذا كنت تبحث عن هاتف بموصفات رائدة فيمكنك التفكير في أول شاحن لاسلكي قابل للتوصيل متوافق مع معيار Qi2 من الشركة، وذلك قبل إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S26 . إليكم كل ما تحتاجين لمعرفته عنه .

تم رصد بنك الباروبنك من سامسونج بتقنية Qi2 ويعد من المتوقع إطلاقه في نفس وقت إطلاق هواتف Galaxy S26 و Galaxy S26 Ultra. يحمل هذا الملحق رقم الطراز EB-U2500 ويحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

بميزات ثورية.. إليك أفضل هاتف في 2026

انتهى الانتظار أخيرًا لعشاق الهواتف الرائدة عالميًا الذين يتوقون إلى هاتف Honor Magic8 Pro. وبينما يتشارك الجهاز في المواصفات الأساسية مع نظيره المخصص للسوق الصينية فقط.

على الجانب الاخر أُجريت تعديلات مُحددة لتتوافق مع المتطلبات التنظيمية الإقليمية واحتياجات المستخدمين. فعلى سبيل المثال، يتميز الإصدار الصيني ببطارية عالية السعة تبلغ 7200 مللي أمبير/ساعة وشحن سريع سلكي بقوة 120 واط