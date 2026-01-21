بميزات ثورية.. إليك أفضل هاتف في 2026

انتهى الانتظار أخيرًا لعشاق الهواتف الرائدة عالميًا الذين يتوقون إلى هاتف Honor Magic8 Pro. وبينما يتشارك الجهاز في المواصفات الأساسية مع نظيره المخصص للسوق الصينية فقط.

على الجانب الاخر أُجريت تعديلات مُحددة لتتوافق مع المتطلبات التنظيمية الإقليمية واحتياجات المستخدمين. فعلى سبيل المثال، يتميز الإصدار الصيني ببطارية عالية السعة تبلغ 7200 مللي أمبير/ساعة وشحن سريع سلكي بقوة 120 واط، بينما يتمتع الإصدار العالمي بمواصفات أقل وهو اتجاه سبق أن شوهد في طرازات مثل Vivo X300 Proوعلى الرغم من انخفاض سعة البطارية، يتفوق هاتف Honor Magic8 Pro (العالمي) على هاتف Vivo الرائد من حيث عمر البطارية الفعلي.

هاتف Vivo X300 Pro

على الجانب الآخر يدعم هاتف Honor Magic8 Pro جميع نطاقات الجيل الخامس الرئيسية في أوروبا تقريبًا.

يعد أبرز ما يميز هذا الهاتف للمسافرين حول العالم والرحالة الرقميين هو دعم شريحة eSIM، وهي ميزة لم تكن متوفرة في النسخة الصينية فقط. يوفر الجهاز خيارات اتصال متعددة، تشمل شريحتي nano-SIM، أو شريحتي eSIM، أو مزيجًا من شريحة nano-SIM وشريحة eSIM.

تتيح هذه المرونة للمستخدمين التبديل بين شركات الاتصالات المحلية أثناء السفر دوليًا دون الحاجة إلى استبدال شرائح SIM الفعلية، مما يجعل هاتف Honor Magic8 Pro (العالمي) أحد أكثر هواتف أندرويد الرائدة ملاءمةً للسفر المتوفرة حاليًا.



الأداء والبرمجيات

يستمد هاتف Honor Magic8 Pro (النسخة العالمية) قوته من أحدث معالج رائد، مُحسّن خصيصًا لدعم نطاقات الجيل الخامس ويُطابق تصميم المعالج تصميم النسخة الصينية، كما يحتفظ بنظام التبريد المتطور نفسه.