قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال أيام .. الزراعة تفاجئ المواطنين بأخبار سارة بسبب رمضان 2026
ما أفضل أعمال شهر شعبان؟.. اغتنمها كما أوصى الرسول بـ11 عبادة
اعتبارا من الغد.. مصلحة الجمارك: 38% ضريبة جمركية على الهواتف الواردة
إنستاباي يتيح تلك الميزة للتسهيل على العملاء
بعد قرار الجمارك الجديد .. هل توجد رسوم على الهواتف بأثر رجعي؟
مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟
ترامب : تحركنا الحاسم ضد فنزويلا بسبب فتح السجون ودفع المهاجرين للولايات المتحدة
أرسنال يتقدم على إنتر 2-1 في نهاية الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا
ويل سميث يتجول في الأهرامات: عطلة نهاية الأسبوع من مصر.. صور
شوط أول | ريال مدريد يتقدم على موناكو بهدفين في دوري الأبطال
تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة
هتشتريها بكام بكرة؟ أسعار الدواجن تواصل الانخفاض في الأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد قرار الجمارك الجديد .. هل توجد رسوم على الهواتف بأثر رجعي؟

بعد إلغاء إعفاء الموبايل من الجمارك.. هل يتم سداد رسوم على الهواتف الشخصية وحقيقة زيادة الاسعار؟
بعد إلغاء إعفاء الموبايل من الجمارك.. هل يتم سداد رسوم على الهواتف الشخصية وحقيقة زيادة الاسعار؟
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين القادمين من الخارج، عن تفاصيل قرار وقف اعفاء الهواتف الشخصية الواردة من الخارج بصحبة المصريين المقيمين بالخارج.

وأعلنت من جانبها  مصلحة الجمارك المصرية عن قرار بوقف الإعفاء الجمركي الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة المصريين المقيمين بالخارج، وذلك في ظل تطبيق منظومة حوكمة استيراد أجهزة الهاتف المحمول.

الإعفاء الجمركي الاستثنائي للهواتف المحمولة

مصلحة الجمارك المصرية

وينص القرار على أحقية مصلحة الجمارك في تحصيل ضرائب ورسوم على الهواتف الواردة من الخارج، تختلف قيمتها وفقا لنوع الجهاز وسعره، مع استمرار منح مهلة 90 يوما لتشغيل الهواتف للقادمين في زيارات مؤقتة، على أن يتم تطبيق الرسوم حال استمرار استخدام الجهاز بعد انتهاء المهلة.

وأصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية مجموعة من التوضيحات بشأن منظومة تليفوني لحوكمة استيراد أجهزة الهاتف المحمول من الخارج، بعد التعديلات التي تم إدخالها على المنظومة منذ مطلع العام الماضي.

الإعفاء الجمركي الاستثنائي للهواتف المحمولة

المصريين المقيمين بالخارج

وأكدت الجهات المعنية أن المصريين المقيمين بالخارج يمكنهم الحصول على إعفاء لجهاز هاتف محمول واحد لكل زيارة ولمدة تصل إلى 90 يوما، مع إمكانية تكرار الإعفاء أكثر من مرة خلال العام، من خلال التواصل مع مركز خدمة العملاء عبر الخط الساخن 15380 أو عبر تطبيق واتساب على الأرقام المعلنة.

وبالنسبة للسائحين الأجانب، أوضحت الجهات الرسمية أنه يمكن استخدام الهواتف بشرائح أجنبية دون سداد أي رسوم، بينما يحق للسائح الذي يستخدم شريحة مصرية الحصول على إعفاء لمدة 90 يوما مع كل زيارة.

وأشارت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن السوق المصري شهد طفرة كبيرة في تصنيع الهواتف المحمولة محليا، بعد دخول 15 شركة عالمية بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويا، وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلي، مع توافر أحدث الطرازات بأسعار تنافسية.

وأكدت الجهات المختصة عدم فرض أي رسوم جمركية على الهواتف المصنعة محليا، في إطار استراتيجية توطين صناعة الهاتف المحمول، مشددة على أن الأجهزة المنتجة داخل مصر مطابقة للمواصفات والمعايير العالمية نفسها للأجهزة المستوردة، حيث يتم تصنيعها بواسطة الشركات العالمية أو تحت إشرافها الفني المباشر.

الإعفاء الجمركي الاستثنائي للهواتف المحمولة

سداد الضرائب والرسوم

وشددت مصلحة الجمارك على عدم تطبيق الرسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي سبق تسجيل إعفاء لها قبل بدء العمل بالتعديلات الجديدة، مع إلغاء تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية بالدوائر الجمركية عند الوصول، لانتفاء الغرض منه.

الإعفاء الجمركي الاستثنائي للهواتف المحمولة

وأوضحت الجهات الرسمية أن سداد الضرائب والرسوم المستحقة يتم خلال مهلة 90 يوما من تاريخ أول تفعيل للجهاز، عبر تطبيق تليفوني أو من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية ووسائل الدفع الرقمية المختلفة، على أن يتم إعادة تشغيل الجهاز فور إتمام السداد بنجاح، مع إتاحة إمكانية تقسيط الرسوم خلال الفترة المقبلة.

وأكدت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، اعتبارا من الساعة 12 ظهر يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، مع استمرار الإعفاء المؤقت للمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يوما فقط.

ويأتي هذا القرار في ضوء ما حققته منظومة حوكمة استيراد الهواتف من نتائج إيجابية، أبرزها توفير نحو 10000 فرصة عمل، وتلبية احتياجات السوق المحلي، وتقليل الاعتماد على الأجهزة المستوردة، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز استقرار سوق الهواتف المحمولة في مصر.

وقف اعفاء الهواتف اعفاء الهواتف مصلحة الجمارك المصرية الإعفاء الجمركي منظومة حوكمة استيراد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ «صدى البلد» موعد التعديل الوزاري المقبل

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

ريهام عاصم

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

التوقيت الشتوي

لا تعديل على الساعة القانونية خلال رمضان.. العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المحدد| التفاصيل بالقانون

بالصور

بالأحمر الجذاب .. مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية لافتة في عيد ميلادها

إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها
إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها
إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها

شوربات مريحة لمرضى القولون والمعدة غنية بالعناصر وسهلة الامتصاص

أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة

أعراض فقر الدم الأنيميا وأنواعها المختلفة.. ومتى تستشير الطبيب؟

فقر الدم
فقر الدم
فقر الدم

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق شيرين| صور

عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين

فيديو

لقاء الخميسي وعبدالمنصف

صورة تحسم الجدل .. حقيقة انفصال لقاء الخميسي وأوسا

برق وأمطار

خلال ساعات.. تحذيرات من تقلبات جوية تضرب المحافظات| تفاصيل

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد