أخبار البلد

وداعا توثيق الهواتف المحمولة من الخارج

محمد غالي

أثار قرار مصلحة الجمارك المصرية بوقف الإعفاء الجمركي الاستثنائي الممنوح للهواتف المحمولة الشخصية القادمة مع المصريين المقيمين بالخارج جدلا واسعا، بين انتقادات من المواطنين وترحيب من جانب التجار والمستوردين.

وينص القرار الجديد على أن مصلحة الجمارك أصبحت تملك الحق في تحصيل رسوم على الهواتف الواردة من الخارج، تختلف قيمتها بحسب نوع الجهاز وسعره، مع استمرار مهلة الـ90 يوما لتشغيل الهواتف للقادمين في زيارات مؤقتة، على أن تفرض الرسوم لاحقا إذا استمر استخدام الجهاز بعد المدة المحددة.

نشر جهاز تنظيم الاتصالات بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، اليوم الثلاثاء، مجموعة من التوضيحات بشأن منظومة حوكمة استيراد أجهزة الهواتف المحمولة من الخارج "تليفوني"، بعد تعديلات أجرتها الجهتان على المنظومة منذ مطلع العام الماضي.

أبرز النقاط:

1. إعفاء المصريين المقيمين بالخارج: يمكن للمصريين المقيمين بالخارج الحصول على إعفاء لجهاز محمول واحد لكل زيارة للبلاد، ولمدة تصل إلى 90 يوما، مع إمكانية تكرار الإعفاء أكثر من مرة خلال العام، عبر التواصل مع مركز خدمة العملاء عبر الخط الساخن 15380 أو واتساب على الأرقام: 01501592162 – 01200038580 – 01152118155 – 01033151553.

2. أجهزة السائحين الأجانب: يمكن استخدام أجهزة الهواتف بشريحة أجنبية دون رسوم، أما إذا استخدم السائح شريحة مصرية مخصصة، فيحق له إعفاء لمدة 90 يوما مع كل زيارة للبلاد.

3. التصنيع المحلي للهواتف: أصبحت معظم العلامات التجارية العالمية تصنع محليا، حيث دخل السوق 15 علامة تجارية بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويا، ما يزيد عن احتياجات السوق المحلي، مع توفر أحدث الطرازات بأسعار تنافسية.

4. الإعفاءات الجمركية على الأجهزة المحلية: لن تطبق أي رسوم جمركية على الهواتف المصنعة محليا، في إطار توطين صناعة الهاتف المحمول.

5. مطابقة المواصفات العالمية: الهواتف المحلية من كبرى العلامات التجارية تتوافق مع المعايير العالمية نفسها للأجهزة المستوردة، إذ يتم تصنيعها تحت إشراف المصنعين العالميين.

6. عدم سريان الرسوم بأثر رجعي: لن تفرض أي رسوم على الأجهزة التي سبق تسجيل إعفاء لها قبل تطبيق التعديلات الجديدة.

7. إلغاء التسجيل الجمركي عند الوصول: يمكن للقادمين من الخارج الخروج من المطار دون تسجيل الأجهزة الشخصية، مع ضرورة سداد الرسوم خلال 90 يوما عبر البنوك أو تطبيق "تليفوني" أو المحافظ الإلكترونية.

8. تفعيل الأجهزة بعد السداد: يتم إعادة تشغيل الجهاز فور إتمام السداد بنجاح.

9. قنوات التواصل للاستفسارات: الخط الساخن 15380، واتساب على 01033151553 – 01152118155 – 01200038580 – 01501592162، البريد الإلكتروني [[email protected]](mailto:[email protected])، والموقع الرسمي [https://www.telephony.gov.eg](https://www.telephony.gov.eg).

10. طرق الدفع المتاحة: تطبيق "تليفوني" لإدخال الرقم التعريفي للجهاز، والسداد عبر الكروت البنكية، بطاقات الائتمان، بطاقات الخصم المباشر، كارت ميزة، المحافظ البنكية، محافظ شركات الاتصالات، الدفع النقدي من البنوك أو مندوبي التحصيل.

عزاء شقيق شيرين
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا
محافظ الشرقية
