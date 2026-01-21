قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة: سك مليون جنيه عملة تذكارية بمناسبة عيد الشرطة
رجالي منعوني.. ترامب يكشف عن رغبة دفينة في تغيير اسم خليح المكسيك باسمه
توقيع اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية مع قطر
التعليم تتعاقد مع شركة لتوفير الاستعانة بمنسقي ومتابعي الجودة بوحدة دعم وقياس الجودة
قرار هام من الحكومة بشأن تدريس منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي
36 - 25.. فوز قوي لمنتخب مصر لكرة اليد على الجابون في أمم أفريقيا
إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
الجنيه الذهب يتخطى الـ 50 ألف جنيه
رقم قياسي للتونسي عصام الشوالي في التعليق على المباريات الكبرى
رئيس الوزراء الفلسطيني: أشكر قيادتي مصر والأردن على دعمهما المستمر
رئيس الوزراء الفلسطيني: نثمن دور مصر في إعادة إعمار غزة
الخطيب: الإصلاحات الاقتصادية ترفع استثمارات القطاع الخاص 73% وتعزز التعاون مع البنك الأوروبي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بقوة شحن طلقة.. سامسونج تطلق أول باور بنك مغناطيسي

لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن هاتف بموصفات رائدة فيمكنك التفكير في أول شاحن لاسلكي قابل للتوصيل متوافق مع معيار Qi2 من الشركة، وذلك قبل إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S26 . إليكم كل ما تحتاجين لمعرفته عنه .

تم رصد بنك الباروبنك من سامسونج بتقنية Qi2  ويعد من المتوقع إطلاقه في نفس وقت إطلاق هواتف Galaxy S26 و Galaxy S26 Ultra. يحمل هذا الملحق رقم الطراز EB-U2500 ويحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

باوربنك سامسونج المغناطيسي

يعد أهم ما يُميّز هذا الباوربنك هو استخدامه لتقنية الشحن المغناطيسي Qi2، والتي تجمع بين التوصيل المغناطيسي والشحن بدون موصل

 تعمل هذه التقنية بشكل مشابه لتقنية MagSafe من Apple، مما يسمح للمستخدمين بتوصيل الباوربنك بالهواتف الذكية المتوافقة. يُذكر أن سلسلة Galaxy S26 ستكون أول سلسلة هواتف رائدة من سامسونج تدعم تقنية الشحن Qi2، وهو ما يُمثل نقلة نوعية عن ملحقات الطاقة السابقة من سامسونج التي كانت تتطلب استخدام أغطية أو ملحقات خارجية للتوصيل المغناطيسي.

بالنظر إلى الصور الرسمية، يتميز الباوربنك بتصميم أنيق مستطيل الشكل ذي حواف دائرية وفتحات حول الحلقة المغناطيسية. بينما تبلغ سرعة الشحن اللاسلكي 15 واط، يُتوقع أن تكون سرعة الشحن السلكي أعلى، حوالي 20 واط عبر منفذ USB-C. في الوقت نفسه، قد يدعم الباوربنك نفسه الشحن السريع بقدرة 25 واط لشحن سريع. ستكشف سامسونج عن سلسلة هواتف Galaxy S26 الشهر المقبل، لذا قد يتزامن إطلاقها مع إطلاق هذه الهواتف الرائدة أو يليه بفترة وجيزة.

شاحن لاسلكي هواتف Galaxy S26 الشحن المغناطيسي Qi2 تقنية MagSafe هواتف رائدة

بيطري الشرقية: تطعيم 13 كلبا بلقاح السعار في الزقازيق

بيطري الشرقية

عشبة طبيعية تعزز المناعة وتهدئ الأعصاب ولها فوائد أخرى

ما هي المَرِمِرية؟

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

الشرقية.. تنفيذ 3 ندوات توعوية لـ 400 مستفيد لتعزيز الإنتماء الوطني

ندوة تثقيفية

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

