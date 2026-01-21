بقوة شحن طلقة.. سامسونج تطلق أول باور بنك مغناطيسي

إذا كنت تبحث عن هاتف بموصفات رائدة فيمكنك التفكير في أول شاحن لاسلكي قابل للتوصيل متوافق مع معيار Qi2 من الشركة، وذلك قبل إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S26 . إليكم كل ما تحتاجين لمعرفته عنه .

تم رصد بنك الباروبنك من سامسونج بتقنية Qi2 ويعد من المتوقع إطلاقه في نفس وقت إطلاق هواتف Galaxy S26 و Galaxy S26 Ultra. يحمل هذا الملحق رقم الطراز EB-U2500 ويحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

باوربنك سامسونج المغناطيسي

يعد أهم ما يُميّز هذا الباوربنك هو استخدامه لتقنية الشحن المغناطيسي Qi2، والتي تجمع بين التوصيل المغناطيسي والشحن بدون موصل

تعمل هذه التقنية بشكل مشابه لتقنية MagSafe من Apple، مما يسمح للمستخدمين بتوصيل الباوربنك بالهواتف الذكية المتوافقة. يُذكر أن سلسلة Galaxy S26 ستكون أول سلسلة هواتف رائدة من سامسونج تدعم تقنية الشحن Qi2، وهو ما يُمثل نقلة نوعية عن ملحقات الطاقة السابقة من سامسونج التي كانت تتطلب استخدام أغطية أو ملحقات خارجية للتوصيل المغناطيسي.

بالنظر إلى الصور الرسمية، يتميز الباوربنك بتصميم أنيق مستطيل الشكل ذي حواف دائرية وفتحات حول الحلقة المغناطيسية. بينما تبلغ سرعة الشحن اللاسلكي 15 واط، يُتوقع أن تكون سرعة الشحن السلكي أعلى، حوالي 20 واط عبر منفذ USB-C. في الوقت نفسه، قد يدعم الباوربنك نفسه الشحن السريع بقدرة 25 واط لشحن سريع. ستكشف سامسونج عن سلسلة هواتف Galaxy S26 الشهر المقبل، لذا قد يتزامن إطلاقها مع إطلاق هذه الهواتف الرائدة أو يليه بفترة وجيزة.