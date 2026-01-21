قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسالة طمأنة.. «الجمارك»: خطة متكاملة لتبسيط إجراءات الصادر وتوحيد آليات العمل بالمنافذ |تفاصيل
بوتين: الدنمارك تعاملت مع جرينلاند كمستعمرة ونوايا الولايات المتحدة لا تخصنا
التعليم العالي: قدمنا 35 ألف منحة كاملة وجزئية خلال العام الدراسي الحالي
تهريب 16 مليون هاتف.. أحمد موسى يكشف سبب قرار فرض الضرائب على الهواتف المحمولة
مصطفى بكري يتقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب.. لهذا السبب
عزة هيكل: النص الأدبي يظل المرجعية الجوهرية للأعمال الفنية
محمود عباس يصل موسكو.. 7 ملفات على طاولة مباحثاته مع بوتين
سعر الذهب في الإمارات يوم الأربعاء 21-1-2026
خبر سار.. أطعمة تعالج الشعر الأبيض وتعيد الشباب
اتحاد الدواجن: التصدير لن يرفع الأسعار محليا.. ولدينا فائض يتجاوز 20%
ترامب: نسعى إلى نشر السلام في منطقة الشرق الأوسط
ترامب لن دعمنا.. البرلمان الأوروبي يدعو لتفعيل الدفاع المشترك لدول الناتو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تهريب 16 مليون هاتف.. أحمد موسى يكشف سبب قرار فرض الضرائب على الهواتف المحمولة

إسراء صبري

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن قرار فرض الضرائب على الهواتف المحمولة جاء في ظل أرقام صادمة تتعلق بعمليات التهريب، إذ تم تهريب نحو 16 مليون هاتف محمول خلال الفترة من 1 ديسمبر 2021 حتى 1 نوفمبر 2024، بقيمة تُقدَّر بنحو 16 مليار جنيه.
 

وأوضح خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن عدد الهواتف التي يتم تفعيلها سنويًا في مصر يتراوح بين 18 و20 مليون جهاز، بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار، ما يشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد في ظل الاعتماد على الاستيراد والتهريب.
 

وأشار إلى أن مصر تمتلك حاليًا 10 مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 مليون جهاز سنويًا، موضحًا أن الاستهلاك المحلي يبلغ نحو 20 مليون جهاز، بينما يتم توجيه 10 ملايين جهاز للتصدير.
 
وأضاف أن مصر استوردت خلال عام 2025 نحو 2 مليون هاتف محمول، مقابل مليون جهاز في عام 2024، في حين بلغ حجم الإنتاج المحلي العام الماضي نحو 10 ملايين جهاز.

5 أسباب لظهور رائحة الوقود في السيارة

رائحة الوقود في السيارة

طرق طبيعية لتبييض الأسنان

طرق طبيعية لتبييض الأسنان

بتكلفة 2 مليون جنيه.. افتتاح قسم العناية المركزة للأطفال الجديد بمستشفى أبو كبير

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لإزالة التعديات ضمن أعمال الموجة الـ28

محافظ الشرقية

