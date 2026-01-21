تهريب 16 مليون هاتف.. أحمد موسى يكشف سبب قرار فرض الضرائب على الهواتف المحمولة

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن قرار فرض الضرائب على الهواتف المحمولة جاء في ظل أرقام صادمة تتعلق بعمليات التهريب، إذ تم تهريب نحو 16 مليون هاتف محمول خلال الفترة من 1 ديسمبر 2021 حتى 1 نوفمبر 2024، بقيمة تُقدَّر بنحو 16 مليار جنيه.



وأوضح خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن عدد الهواتف التي يتم تفعيلها سنويًا في مصر يتراوح بين 18 و20 مليون جهاز، بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار، ما يشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد في ظل الاعتماد على الاستيراد والتهريب.



وأشار إلى أن مصر تمتلك حاليًا 10 مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 مليون جهاز سنويًا، موضحًا أن الاستهلاك المحلي يبلغ نحو 20 مليون جهاز، بينما يتم توجيه 10 ملايين جهاز للتصدير.



وأضاف أن مصر استوردت خلال عام 2025 نحو 2 مليون هاتف محمول، مقابل مليون جهاز في عام 2024، في حين بلغ حجم الإنتاج المحلي العام الماضي نحو 10 ملايين جهاز.