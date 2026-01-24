أحمد موسى عن الداخلية: لدينا مؤسسة أمنية قوية للغاية تمتلك تجهيزات متطورة

علق الإعلامي أحمد موسى، على حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية عيد الشرطة الـ 74بأكاديمية الشرطة.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كل سنة ورجال الشرطة بألف خير".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد الشرطة في غاية الأهمية والرسائل قوية للغاية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" نحتفل بمرور 74 عاما على معركة الإسماعيلية وتضحيات وزارة الداخلية على مدار سنوات طويلة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي كان حريصا على توجيه رسائل للمصريين في مختلف المجالات والموضوعات".

وتابع أحمد موسى:" اصطفاف رجال الشرطة اليوم تابعه الجميع ويعطي رسالة قوية عن مصر ونحن نمتلك مؤسسة أمنية قوية للغاية تمتلك قدرات بشرية وتجهيزات متطورة ".

