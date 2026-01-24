أحمد موسى: البلتاجي كان بيقتل في الناس وياما قال انزلوا بالسلاح واقتلوا الناس في المترو

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية والتقدير لكل من قرأ كتابه أسرار، قائلا:" أشكر كل الناس على ردود الفعل الإيجابية ".



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" البلتاجي كان بيقتل في الناس وكان بيقول للناس أنزلوا بالسلاح واقتلوا الناس في المترو وهذا الامر موثق بالوثائق في كتابي أسرار ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" لم اغير كلامي على الإطلاق فيما يتعلق بحجم المؤامرات التي تحاك ضد مصر ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الإخوان كانوا بياكلوا عيش على حساب تدمير البلد وكانت مصالحهم فوق مصلحة الدولة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" أوجه الشكر للرئيس السيسي على جلسة المصارحة الحقيقية مع الشعب المصري ووضع مصر الحالي وما يحدث في مصر في احتفالية عيد الشرطة".

