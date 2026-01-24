وثائق ومعلومات مهمة.. أحمد موسى: الطبعة الأولى من كتاب أسرار خلصت ونزلنا بالتانية

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية والتقدير لكل من قرأ كتابه أسرار، قائلا:" أشكر كل الناس على ردود الفعل الإيجابية ".



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كتاب أسرار كاشف لما جرى في مصر على مدار سنوات طويلة ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الطبعة الأولى من كتاب أسرار انتهت وهذا امر لم يحدث من قبل ونزلنا الطبعة الثانية من الكتاب ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" هناك إقبال كبير من المصريين على شراء كتاب أسرار "، مضيفا:" هناك أسرار كثيرة جدا ومؤامرات وتحديات كثيرة مرت بها الدولة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" كتاب أسرار يحتوي على وثائق ومعلومات مهم الشعب المصري يعرفها عما حدث في مصر على مدار 20 عاما "، مضيفا:" دورنا هو نشر الوعي بين المصريين ".

