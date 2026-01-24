أحمد موسى: مصر مفيهاش ميليشيات.. عندنا مؤسسات وطنية عظيمة

علق الإعلامي أحمد موسى، على حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية عيد الشرطة الـ 74بأكاديمية الشرطة.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي أكد إن مصر مفيهاش ميليشيات وإحنا عندنا مؤسسات وطنية عظيمة ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الداخلية تقوم بحماية الشعب وحفظ الامن داخل محافظات الجمهورية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" بعد 2011 لم يكن الهدف هو إسقاط النظام فقط لكن هدم مؤسسات الدولة المصرية وإسقاط الدولة بأكملها ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي ذكرنا اليوم بان مصر تدفع خسائر 2011 حتى الآن"، مضيفا:" حصل كوارث وجرائم في مصر ".

