أحمد موسى: الشرطة والجيش يحميان الدولة ومقدراتها وشعبها وليس شخصا بعينه

علق الإعلامي أحمد موسى، على حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية عيد الشرطة الـ 74بأكاديمية الشرطة.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الشرطة مسؤولة عن أمن وسلامة الشعب المصري في الداخل والجيش مسؤول عن حفظ حدود الدولة المصرية من أي تهديد خارجي ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الشرطة والجيش يحموا الدولة ومقدراتها وشعبها ولا يقومون بحماية شخص "، مضيفا:" البلد تواجه تهديدات هائلة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" وزير الداخلية تحدث عن أرقام بالمليارات مع التنظيمات الإرهابية ويقومون باستخدامها في تنفيذ مخططات ضد الدولة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" وزارة الداخلية تقوم بجهد كبير لمكافحة الإرهاب وحفظ الأمن ومؤسسات الدولة ومكافحة المخدرات ".

