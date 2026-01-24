يشتموني.. أحمد موسى: أي حاجة بتتعمل في البلد للصالح فيه ناس مش عايزاها

علق الإعلامي أحمد موسى، على حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية عيد الشرطة الـ 74بأكاديمية الشرطة.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الدولة تعمل على تطوير منظومة التعليم ومصر تقوم بتنفيذ منظومة المدارس اليابانية الناجحة ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" أي حاجة بتتعمل في البلد للصالح هنلاقي ناس مش عايزها "، مضيفا:" هلاقي ناس تطلع تشتمني لكن انا عايز مصلحة البلد ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" القوات المسلحة المصرية مؤسسة منضبطة بمنتهى القوة ولديها آليات وضوابط واضحة للعمل واختيال الطلاب الملتحقين بالكليات والأكاديمية العسكرية المصرية ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" إحنا دولة محترمة بدستورها وقوانينها ولا يستطيع احد ان يخالف الدستور والقانون "، مضيفا:" مخالفة الدستور والقانون أمر غير وارد ".



