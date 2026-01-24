أحمد موسى: وزير في حكومة سابقة كان مترشحا لحقيبة وهو في الطريق تم الاعتذار له

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أي عمل عام في الدولة المصرية والحكومة متعب للغاية "، مضيفا:" أي وزير يتولى المسؤولية يسعى إلى العمل لتحقيق إنجازات في إطار تخصصه ".



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" في حكومة سابقة فيه وزير حصل معاه اتصال إنه هيعمل لقاء مع فلان الفلاني لأنه مترشح لحقيبة كذا وهو في الطريق تم الاعتذار له وتولى وزير آخر ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" ما أقوله واقعة حقيقية وتم تكليف وزير آخر آنذاك وقعد فيها عامين".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مينفعش نفضل نفتي ونتكلم بدون معلومات ومحدش عنه معلومات ومحدش يعرف "، مضيفا:" إحنا نسيب صاحب القرار ياخد القرار ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" لما بكلم مسؤولين كبار بسمع إنهم بيشتغلوا عدد ساعات كبير وسفر ومتابعات وجولات ميدانية "، مضيفا :" فيه مسؤولين مش بيشوفوا ولادهم .

