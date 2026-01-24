ردود فعل إيجابية.. أحمد موسى: إقبال كبير على شراء كتاب أسرار

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الطبعة الأولى من كتاب «أسرار» نفدت في وقت سريع جدًا في أولى أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيرًا إلى أنه ليس من المعتاد أن تنفد الطبعة الأولى من أي كتاب بهذا الشكل، حيث انتهت خلال يوم واحد فقط من معرض الكتاب، وتم طرح الطبعة الثانية بالفعل، مؤكدًا أن الكتاب كاشف للحقيقة.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن كتاب «أسرار» له دور كبير في رفع الوعي، موضحًا أن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين والقراء على شراء الكتاب، وأن نحو 60% من الطبعة الثانية قد نفدت، مؤكدًا أن دورنا الأساسي هو التوعية لأن مصلحة الوطن تأتي أولًا.

وتابع موسى أن هناك ردود أفعال قوية حول الكتاب، قائلًا: «إحنا ما انجرفناش وراء اللي انجرفوا، قالوا علينا ثوار، المجرم أحمد دومة بيقتل ويقولوا عليه ثائر، والبلتاجي قاتل ويقولوا ده ثائر، وفي وثيقة في الكتاب كاشفة لما قاله البلتاجي».

وأشار أحمد موسى إلى أن هناك بعض الأشخاص الذين كانوا موجودين خلال فترة حكم جماعة الإخوان وكانوا في صفهم، قائلًا: «ودلوقتي بييجوا عاوزين يهيجوا الدنيا.. طيب إنتوا عاوزين إيه؟».

وأكمل أحمد موسى: «أنا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قعد معانا جلسة مصارحة، والرئيس النهارده بيحكي لنا القصة كاملة بكل الحقائق، في ناس مش عاوزة نكمل وكانوا عاوزين الإخوان يكملوا، دول ماكانوش عاوزين يبقى في جيش ولا داخلية، والإخوان كانوا عاوزين يعملوا جيش وداخلية خاصة بيهم، والنهارده في ناس بتسخن البلد، وفي الجزء الثاني من الكتاب "أسرار" هقول بالأسماء وأذكر أسماء الناس اللي مش عاوزة الخير للبلد».

وتابع موسى: «في 2011 في الأهرام تم تعيين 3 أشخاص، وفي مؤسسات حكومية اتعين فيها نحو 20 أو 30 شخص، وإنت عاوز 3 آلاف، في منظومة دلوقتي بتتعمل للجهاز الإداري للدولة، منظومة 10 على 10، سيادة الرئيس عامل خطة للبلد دي مش هتظهر نتائجها النهارده، دي منظومة كاملة هتعيش معانا».

وأردف أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه طموحات كبيرة لإعداد منظومة متكاملة لكل مؤسسات الدولة للنهوض بها، وتقديم خدمة على أعلى مستوى في التعليم والصحة، وحتى النظافة في الشوارع، مؤكدًا أن كل ذلك يأتي في إطار رؤية شاملة لتحديث وتطوير جميع مؤسسات الدولة.

