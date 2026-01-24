احترموا الناس.. أحمد موسى: لا أحد يقبل تجريح أي مسؤول أو مواطن

أكد الإعلامي أحمد موسى، ضرورة احترام المسؤولين والوزراء ، قائلا:" احترموا الناس ومفيش مشكلة ننتقد ولكن هناك فارق بين النقد والتجريح".





وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لا أحد يقبل تجريح أي مسؤول او أي مواطن ويجب احترام الناس ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" المسؤولية في العمل العام شاقة وتحتاج على بذل المزيد من الجهد".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مينفعش نفضل نفتي ونتكلم بدون معلومات ومحدش عنه معلومات ومحدش يعرف "، مضيفا:" إحنا نسيب صاحب القرار وياخد القرار ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" لما بكلم مسؤولين كبار بسمع إنهم بيشتغلوا عدد ساعات كبير وسفر ومتابعات وجولات ميدانية "، مضيفا :" فيه مسؤولين مش بيشوفوا ولادهم .

