استثمارات بالمليارات.. أحمد موسى: 15 شركة عالمية تصنع الهواتف المحمولة في مصر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية تعمل على توطين الصناعة في مصر في شتى المجالات .

وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إحنا عايزين نصنع كل شيء من أول التليفون وحتى الصناعات الثقيلة ".

وأضاف موسى :" 15 شركة عالمية تقوم بتصنيع الهواتف المحمولة في مصر ويضخون استثمارات بالمليارات ".

وأكمل :" توطين الصناعة يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وزيادة حجم الصادرات المصرية وتوفير المزيد من العملة الصعبة ".

وتابع :" لازم القطاع الخاص ياخد دور أكبر ويضخ استثمارات بشكل اكبر ويشارك الدولة المصرية ويدخل في كل المشروعات المتواجدة في مصر ".

وأضاف:" مصر تمتلك شبكة طرق وسكك حديد ومطارات وبنية تحتية متطورة على أعلى مستوى ".

