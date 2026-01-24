أحمد موسى: إحنا دولة محترمة.. ولا يمكن مخالفة الدستور والقانون

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن المؤسسة العسكرية هي المؤسسة المنضبطة في منتهى القوة ولا أحد عنده شك في ذلك، موضحًا أن اختيار الملتحقين بها يكون بناء على قدراته، صحته، درجاته، ذكائه، لياقته والسمات الأخرى.



وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن نظام القبول بالقوات المسلحة يطبق على الجميع وكذلك في الخارجية ويتم قبول الأعلى في درجات الاختبارات، والأمر ذاته في القضاء ومختلف المؤسسات.



وأردف الإعلامي أحمد موسى: إحنا دولة محترمة دستورها وقوانينها ولا يمكن لأحد أن يخالفه إطلاقًا وغير وارد حدوثه بالمرة، قائلا: إحنا عنينا على البلد مش حاجة شخصية.



وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أنه يجب ترك صاحب القرار يأخذ القرار، لأن أي عمل عام متعب، موضحا أن النقد ممكن وأنا بنقد ولكن هناك فرق بين النقد والتجريح ويجب احترام الناس.