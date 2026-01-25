قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: اشتغلت في جَني القطن وكنت باخد قروش عشان أساعد نفسي

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
محمود محسن

قال الإعلامي أحمدموسى، إنني كنت أعمل في الصيف في جَني القطن، موضحا: “كنت بحب أشوف الأرض والزراعات بتاعتنا، وكنت فاكر إني كنت بروح مع والدي وأخواتي خلال موسم الحصاد، وكان فرحة كبيرة”.

وأضاف أحمد موسى، خلال لقاء له مع برنامج "بالورقة والقلم"، عبر فضائية "تن"، أن موسم جني القطن كان فرحة كبيرة، وكان أيضا موسم الزواج، مؤكدا أنه كان يعمل ويساعد نفسه، “وكنت باخد قروش من أجل ذلك”.

ودخل الإعلامي أحمد موسى، في نوبة بكاء على الهواء؛ بعد حديثه عن والدته الراحلة، قائلا: "كنا 7 أخوة، بنتين و5 ولاد، وفقدت والدي، وبعدها والدتي، التي توفت في العام الأول من الجامعة.

أحمدموسى الصيف القطن جني القطن موسم الحصاد

تبدأ من 20 جنيه.. أسعار ياميش رمضان 2026 في المجمعات الإستهلاكية

