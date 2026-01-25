قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بثلاثيه نظيفة.. يوفينتوس يكتسح نابولي في الدوري الايطالي
سعر الذهب في الكويت.. عيار 21 يقترب من 43 دينارا
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة آرسنال
أحمد موسى: وزير الداخلية سلّمني رقم هاتفه الشخصي.. وملف الوزارة أصبح مسؤوليتي
أحمد موسى: كانت رغبتي الالتحاق بكلية الآثار وأطلع مفتش آثار
3 عروض جادة من الأهلي للتخلص من أشرف داري فى الميركاتو الشتوي
تشكيل المصري لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية
رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي وطرق السداد الإلكتروني بسهولة
دوري روشن السعودي .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الفتح والفيحاء
إيجاس والشركة المشتركة لمشروع حقل ظهر تنفيان مزاعم وقف برنامج الحفر بالحقل
شعبة الاتصالات: أسعار الموبايلات محلية الصنع أغلى من المستوردة
تصنيفات دولية: مصر تحقق تقدما ملحوظا في مؤشرات الأمن والسلامة الدولية خلال عقد من الزمن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جريمة قتل غامضة تشعل أحداث مسلسل التمثيلية

تقى الجيزاوي

يستعد صُنّاع مسلسل "التمثيلية" لطرح عمل درامي جديد يعتمد على التشويق والإثارة، حيث تدور أحداثه حول جريمة قتل غامضة تقع في ظروف غير طبيعية، لتبدأ رحلة البحث عن الحقيقة وسط دائرة من الشكوك والتفاصيل المتشابكة.

 تفاصيل القصة

وتنطلق أحداث المسلسل من جريمة قتل يتعرض لها "ماجد" صاحب شركة دعاية وإعلان، وذلك أثناء انقطاع متعمد للتيار الكهربائي، في واقعة تفتح الباب أمام سلسلة تحقيقات واستجوابات تكشف أسرارًا وعلاقات غير متوقعة بين الموظفين وكل من كان موجودًا في مكان الجريمة.

ويتولى الضابط "هاشم"
الذي يجسد دوره الفنان إسلام جمال مهمة التحقيق، حيث يبدأ في استجواب العاملين داخل الشركة ومحاولة تفكيك لغز الجريمة لمعرفة القاتل، وسط تصاعد في الأحداث وتوتر مستمر.

 أبطال وصناع العمل

ويشارك في بطولة مسلسل "التمثيلية" كل من: إسلام جمال، نورهان منصور، بسمة ياسر، محمود نوح، معوض إسماعيل
أحمد عادل، كما يظهر ضمن ضيوف الشرف: عمرو رمزي، وطارق النهري.

المسلسل من تأليف وإخراج أحمد مريوط، ويضم فريق عمل فني متكامل، مدير التصوير يوسف عزمي والموسيقي التصويريه شريف الوسيمي، ويتولى إنتاج العمل سكرول برودكشن للمنتج خالد عبدالواحد.

التمثيلية إسلام جمال نورهان منصور معوض إسماعيل ابطال مسلسل التمثيلية

