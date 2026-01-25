جريمة قتل غامضة تشعل أحداث مسلسل التمثيلية

يستعد صُنّاع مسلسل "التمثيلية" لطرح عمل درامي جديد يعتمد على التشويق والإثارة، حيث تدور أحداثه حول جريمة قتل غامضة تقع في ظروف غير طبيعية، لتبدأ رحلة البحث عن الحقيقة وسط دائرة من الشكوك والتفاصيل المتشابكة.

تفاصيل القصة

وتنطلق أحداث المسلسل من جريمة قتل يتعرض لها "ماجد" صاحب شركة دعاية وإعلان، وذلك أثناء انقطاع متعمد للتيار الكهربائي، في واقعة تفتح الباب أمام سلسلة تحقيقات واستجوابات تكشف أسرارًا وعلاقات غير متوقعة بين الموظفين وكل من كان موجودًا في مكان الجريمة.

ويتولى الضابط "هاشم"

الذي يجسد دوره الفنان إسلام جمال مهمة التحقيق، حيث يبدأ في استجواب العاملين داخل الشركة ومحاولة تفكيك لغز الجريمة لمعرفة القاتل، وسط تصاعد في الأحداث وتوتر مستمر.

أبطال وصناع العمل

ويشارك في بطولة مسلسل "التمثيلية" كل من: إسلام جمال، نورهان منصور، بسمة ياسر، محمود نوح، معوض إسماعيل

أحمد عادل، كما يظهر ضمن ضيوف الشرف: عمرو رمزي، وطارق النهري.

المسلسل من تأليف وإخراج أحمد مريوط، ويضم فريق عمل فني متكامل، مدير التصوير يوسف عزمي والموسيقي التصويريه شريف الوسيمي، ويتولى إنتاج العمل سكرول برودكشن للمنتج خالد عبدالواحد.