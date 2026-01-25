رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل عرض وطلب

طرحت منصة watch it عددا من صور كواليس مسلسل “عرض وطلب” من بطولة الفنانة سلمى أبو ضيف ، والذى من المقرر طرحه فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦.

كانت طرحت قناة dmc، برومو مسلسل عرض وطلب خلال الأيام الماضية.

أبطال مسلسل عرض وطلب

يشارك في بطولة المسلسل كل من الفنانين: علي صبحي، مصطفى أبو سريع، رحمة أحمد، علاء مرسي، وانتصار، إلى جانب عدد من النجوم الشباب. العمل من إخراج عمرو موسى وتأليف محمود عزت.

مسلسل عرض وطلب

وكانت أشارت سلمى إلى أن السيناريو المتميز وأهمية الرسالة الاجتماعية التي يحملها المسلسل كانا العامل الحاسم في قرارها بالموافقة على المشاركة، مؤكدة أنها تجد متعة كبيرة في تقديم أعمال ترفع الوعي وتعكس القيم الإيجابية للمجتمع.