رمضان 2026.. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "عرض وطلب"

تستعد الفنانة سلمى ابو ضيف للمشاركة فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦ بمسلسل “عرض وطلب” ، والذى من المقرر ان يحقق نجاحا كبيرا .

وطرحت منصة watchit البوسترات الفردية لأبطال المسلسل .

أبطال مسلسل عرض وطلب

ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنانين: علي صبحي، مصطفى أبو سريع، رحمة أحمد، علاء مرسي، وانتصار، إلى جانب عدد من النجوم الشباب. العمل من إخراج عمرو موسى وتأليف محمود عزت.

مسلسل عرض وطلب

وكانت اشارت سلمى إلى أن السيناريو المتميز وأهمية الرسالة الاجتماعية التي يحملها المسلسل كانا العامل الحاسم في قرارها بالموافقة على المشاركة، مؤكدة أنها تجد متعة كبيرة في تقديم أعمال ترفع الوعي وتعكس القيم الإيجابية للمجتمع.

مسلسل بنج كلي

وتنتظر ايضا سلمى ابو ضيف عرض مسلسلها “بنج كلي” في موسم الـ Off Season، وهو من بطولة سلمى أبو ضيف ايضا ، دياب، سلوى محمد علي، علا رشدي، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج نادين خان، وتدور أحداثه في إطار الدراما الطبية.