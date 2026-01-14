دراما رمضان 2026.. سلمى أبو ضيف تكشف عن سبب قبولها مسلسل عرض وطلب

كشفت الفنانة سلمى أبو ضيف عن سبب مشاركتها في مسلسل "عرض وطلب" المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2026، مؤكدة أنها لم تتردد لحظة في قبول العمل.

وقالت سلمي أبو ضيف في لقاء على قناة الحياة : إن الورق أهم ما دفعها للموافقة هو الصورة الإيجابية التي يقدمها المسلسل عن المعلمين والأطباء، مشيرة إلى أن العمل يقدم فكرة مختلفة ومبتكرة تجذب الجمهور.



يشارك في بطولة المسلسل كل من الفنانين: علي صبحي، مصطفى أبو سريع، رحمة أحمد، علاء مرسي، وانتصار، إلى جانب عدد من النجوم الشباب. العمل من إخراج عمرو موسى وتأليف محمود عزت.

سلمى أشارت إلى أن السيناريو المتميز وأهمية الرسالة الاجتماعية التي يحملها المسلسل كانا العامل الحاسم في قرارها بالموافقة على المشاركة، مؤكدة أنها تجد متعة كبيرة في تقديم أعمال ترفع الوعي وتعكس القيم الإيجابية للمجتمع.