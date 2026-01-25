رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي وطرق السداد الإلكتروني بسهولة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد الفتاح تركي

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي وطرق السداد الإلكتروني .. أعلنت شركات الغاز الطبيعي إتاحة خدمة الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي إلكترونيًا، في إطار التوسع في الخدمات الرقمية وتخفيف الضغط عن مراكز خدمة العملاء، بما يتيح للمشتركين معرفة قيمة الفاتورة الشهرية وكمية الاستهلاك المستحقة من دون الحاجة إلى التوجه إلى مقرات الشركات.

تأتي هذه الخدمة ضمن جهود تطوير منظومة التحصيل والسداد، وتسهيل الإجراءات على المواطنين، خاصة مع الاعتماد المتزايد على الحلول الإلكترونية في مختلف القطاعات الخدمية.

دفع فاتورة الغاز

الاستعلام الإلكتروني عن فاتورة الغاز الطبيعي

توفر شركات الغاز الطبيعي خدمة الاستعلام عن قيمة فاتورة الغاز عبر الموقع الرسمي باستخدام رقم المشترك أو البيانات المدونة على الفاتورة الورقية.

وتمكّن هذه الخدمة المشترك من الاطلاع على تفاصيل الفاتورة الشهرية بشكل واضح، بما يشمل كمية الاستهلاك وقيمة المبلغ المستحق، مع إمكانية السداد الفوري عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من التحول الرقمي الذي يستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز

تتيح شركات الغاز الطبيعي أكثر من وسيلة لتسجيل قراءة عداد الغاز، بما يضمن دقة الفواتير وتقليل الشكاوى الناتجة عن التقدير الجزافي.

ويمكن للمشترك تسجيل القراءة بنفسه من خلال التطبيقات الإلكترونية المعتمدة أو عبر القنوات الهاتفية الرسمية، وهو ما يسهم في احتساب قيمة الاستهلاك الفعلية وفقًا للقراءة المسجلة.

فاتورة الغاز

كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي

أتاحت شركات الغاز عدة طرق للاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي، بما يناسب مختلف فئات المستخدمين.

وتشمل هذه الطرق استخدام خدمة الرد الصوتي التفاعلي IVR عبر الاتصال بالرقم 09000727 من الهاتف الأرضي أو الرقم 5727 من الهاتف المحمول.

كما يمكن للمواطنين الاتصال بالخط الساخن لشركة بتروتريد على الرقم 17169 من أي هاتف محمول أو أرضي للاستفسار عن الفاتورة أو تسجيل الشكاوى.

وتشمل طرق الاستعلام أيضًا استخدام تطبيق بتروميتر المتاح على متجري Google Play وApp Store، والذي يتيح للمشترك الاستعلام عن الفاتورة وتسجيل قراءة العداد بسهولة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن الدخول على الموقع الرسمي لشركة بتروتريد واختيار خدمة الاستعلام عن الفاتورة ضمن قائمة الخدمات الإلكترونية، وهي من أكثر الوسائل استخدامًا نظرًا لبساطتها وسرعة الوصول إلى البيانات المطلوبة.

تسجيل القراءة الشهرية أو دفع فاتورة الغاز

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي

يُعد الموقع الرسمي لشركة بتروتريد هو المنصة الأساسية للاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي. ويتيح الموقع واجهة استخدام واضحة تساعد المشترك على الوصول إلى بياناته بسهولة من خلال خطوات محددة، من دون الحاجة إلى إنشاء حساب جديد أو إدخال بيانات معقدة، ما يعزّز من تجربة المستخدم ويشجع على الاعتماد على الخدمات الرقمية.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي

تبدأ خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي بالدخول إلى الموقع الرسمي لشركة بتروتريد. ثم يقوم المستخدم باختيار خدمات العملاء والضغط على خيار الاستعلام عن فاتورة الغاز.

بعد ذلك يتم تحديد المحافظة والمنطقة التابع لهما المشترك، وهي خطوة ضرورية لضمان إظهار البيانات الصحيحة.

ويلي ذلك إدخال رقم المشترك المكوّن من 16 رقمًا، وهو الرقم الموجود على فاتورة سابقة.

وبعد التأكد من صحة البيانات المدخلة، يتم الضغط على عرض الفاتورة، لتظهر تفاصيل فاتورة شهر يوليو متضمنة كمية الاستهلاك وقيمة المبلغ المستحق، بما يتيح للمشترك الاطلاع على جميع البيانات المالية الخاصة بالفاتورة في صفحة واحدة واضحة.

دفع فاتورة الغاز

طرق سداد فاتورة الغاز الطبيعي إلكترونيًا

توفر شركات الغاز الطبيعي العديد من وسائل السداد الإلكتروني، بما يتيح للمواطن اختيار الطريقة الأنسب له.

وتشمل طرق السداد ماكينات الدفع الإلكتروني المنتشرة في المحال التجارية، مثل فوري وضامن ومصاري وأمان وخدماتي، وهي من أكثر الوسائل شيوعًا نظرًا لتوافرها في مختلف المناطق.

كما يمكن سداد فاتورة الغاز باستخدام المحافظ الإلكترونية، ومنها فون كاش التابع للبنك الأهلي المصري، وBM Wallet من بنك مصر، إذ تتيح هذه المحافظ إتمام عملية السداد في دقائق معدودة من دون الحاجة إلى الخروج من المنزل.

وتشمل وسائل السداد أيضًا مكاتب البريد المصري، حيث يمكن للمواطن التوجه إلى أقرب فرع وسداد قيمة الفاتورة مباشرة.

إضافة إلى ذلك، تتيح منصات الدفع الإلكتروني مثل ماي فوري وجوميا باي إمكانية السداد أونلاين بسهولة وأمان.

الاستعلام عن فاتورة الغاز

كما يمكن للمشتركين السداد مباشرة من خلال الموقع الرسمي لشركة بتروتريد، ضمن حزمة الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي تقدمها الشركة.

أهمية الخدمات الإلكترونية في تحصيل الفواتير

تعكس إتاحة الاستعلام والسداد الإلكتروني لفاتورة الغاز الطبيعي توجهًا واضحًا نحو تعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية.

وتسهم هذه الخدمات في توفير الوقت والجهد على المواطنين، فضلًا عن تقليل التكدس أمام مقرات الشركات، وتحقيق مستوى أعلى من الدقة والشفافية في تحصيل المستحقات.

فاتورة الغاز الطبيعي رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي الاستعلام عن فاتورة الغاز سداد فاتورة الغاز أونلاين طرق دفع فاتورة الغاز تسجيل قراءة عداد الغاز فاتورة الغاز الطبيعي إلكترونيًا موقع بتروتريد الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم

