قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق داخل منزل بالبحيرة
إيران تفرج سرا عن ناقلة نفط يونانية بعد احتجازها لمدة عامين
وظائف بالشركة المسئولة عن تشغيل منظومة الأتوبيس الكهربائي
الصحة: تكلفة المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل 143 مليار جنيه
ترامب يعلن أسماء أعضاء مجلس السلام لإعادة إعمار غزة هذا الأسبوع
مصطفى بكري يكشف عددا من أسماء رؤساء لجان البرلمان النوعية
الإسكان الاجتماعي عن الإيجار القديم: 66 ألف مستأجر طلبوا سكنا بديلا
ذا أثلتيك تكشف كواليس رحيل تشابي ألونسو عن تدريب ريال مدريد
وصول بعثة منتخب مصر إلى طنجة استعدادا لمواجهة السنغال| صور
هذه المدينة تسجل "صفر".. والأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غدا
بلجيكا تستدعي سفير إيران على خلفية قمع الاحتجاجات
دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين 2026 وخطوات السداد وتسجيل القراءة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين 2026 وخطوات السداد وتسجيل القراءة

دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين 2026 وخطوات السداد وتسجيل القراءة
دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين 2026 وخطوات السداد وتسجيل القراءة
عبد الفتاح تركي

دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين 2026 وخطوات السداد وتسجيل القراءة .. في ظل توجه الدولة المصرية المتواصل نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الحكومية، تزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن كيفية دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين، خاصة مع إتاحة العديد من الوسائل الإلكترونية التي تُمكن العملاء من سداد الفواتير وتسجيل قراءة عداد الغاز بسهولة ودون الحاجة إلى التوجه لمقار شركات الغاز، وهو ما يسهم في توفير الوقت والجهد، ويقلل من فرص حدوث أخطاء أو تقديرات غير دقيقة لقيمة الاستهلاك.

وأصبح سداد فاتورة الغاز المنزلي إلكترونيًا خيارًا أساسيًا لشريحة كبيرة من المواطنين، في ظل تعدد القنوات الرقمية المعتمدة، سواء من خلال التطبيقات الرسمية، أو المواقع الإلكترونية، أو المحافظ الرقمية، بالإضافة إلى ماكينات الدفع الإلكتروني المنتشرة في مختلف المحافظات، بما يضمن وصول الخدمة إلى جميع الفئات.

واقرأ أيضًا:

دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين

خطوات دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين

توفر شركات الغاز الطبيعي في مصر عدة طرق آمنة وموثوقة لدفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين، حيث يمكن للمواطن اختيار الوسيلة الأنسب له وفقًا لإمكانياته، مع التأكيد على أن جميع الطرق المعتمدة تتيح إتمام عملية السداد بشكل فوري مع الحصول على إثبات الدفع.

وتسهم هذه الخطوات في الحد من التكدس داخل فروع شركات الغاز، كما تساعد في الالتزام بمواعيد السداد وتفادي تراكم الفواتير أو فرض غرامات تأخير.

فاتورة الغاز

كيفية دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين من تطبيق ماي فوري

يمكن دفع فاتورة الغاز المنزلي بسهولة من خلال موقع MyFawry أو تطبيق فوري على الهاتف المحمول، وذلك عبر الدخول إلى الموقع أو تحميل التطبيق، ثم اختيار خدمة دفع فاتورة الغاز، وإدخال رقم المشترك وكافة بيانات الحساب المطلوبة، وبعد ذلك يتم اختيار وسيلة الدفع المناسبة سواء باستخدام بطاقة بنكية أو محفظة إلكترونية، ليتم تأكيد العملية خلال لحظات.

وتُعد هذه الطريقة من أكثر الوسائل استخدامًا، نظرًا لسهولة التطبيق وانتشاره الواسع بين المستخدمين.

كيفية دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين من موقع بتروتريد

أتاحت شركة بتروتريد إمكانية دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، حيث يمكن للمشترك زيارة الموقع، ثم إدخال رقم الحساب الخاص به، واختيار خيار الدفع الإلكتروني، وبعد ذلك يتم إدخال بيانات بطاقة الفيزا أو الماستر كارد لتأكيد عملية السداد بنجاح.

دفع فاتورة الغاز

وتوفر هذه الخدمة للمواطنين وسيلة مباشرة للتعامل مع الشركة دون وسيط، مع ضمان أمان المعاملات وسرعة تنفيذها.

المحافظ الإلكترونية المعتمدة لدفع فاتورة الغاز

تشمل المحافظ الرقمية المعتمدة التي يمكن استخدامها في دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين وتسجيل قراءة العداد عبر الهاتف عدة خيارات، من بينها فودافون كاش، و Orange Money، واتصالات كاش، و WE Pay، وفون كاش التابع للبنك الأهلي، و BM Wallet الخاص ببنك مصر.

كما يمكن الاستعانة بماكينات الدفع الإلكتروني المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، والتي تتيح سداد الفاتورة بسهولة وسرعة، مع الحصول على إيصال يؤكد إتمام عملية الدفع.

كيفية دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين 2026 عبر ماكينات الدفع

يمكن للمواطنين أيضًا سداد فاتورة الغاز المنزلي خلال عام 2026 من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني مثل فوري، وأمان، وخدماتي، ومصاري، وبي BEE، وممكن، وضامن، حيث يتم فتح التطبيق على الماكينة، ثم اختيار مرافق عامة، وبعدها شركة الغاز، وإدخال رقم المشترك، وتحديد عدد الفواتير المطلوب سدادها، ثم تأكيد العملية واستلام الإيصال الإلكتروني كدليل رسمي على السداد.

دفع فاتورة الغاز

وتتميز هذه الطريقة بتوافرها في معظم المناطق، ما يجعلها مناسبة لمن لا يفضلون استخدام التطبيقات أو الدفع عبر الإنترنت.

الدفع من خلال مكاتب البريد

إلى جانب الوسائل الإلكترونية، ما زالت مكاتب البريد تتيح خدمة سداد فاتورة الغاز المنزلي بالطريقة التقليدية، حيث يمكن للمواطن التوجه إلى أقرب مكتب بريد، وتقديم رقم الحساب لموظف الخدمة، ثم سداد قيمة الفاتورة واستلام إيصال رسمي يثبت إتمام عملية الدفع.

وتظل هذه الطريقة خيارًا متاحًا للمواطنين الذين يفضلون التعامل المباشر، خاصة في المناطق التي تقل فيها وسائل الدفع الإلكترونية.

كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز عبر الهاتف

لتجنب التقديرات الخاطئة لفواتير الغاز، أتاحت شركات الغاز الطبيعي أكثر من وسيلة لتسجيل قراءة عداد الغاز، حيث يمكن للمشترك استخدام تطبيق بتروتريد الرسمي على الهاتف المحمول، أو الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة وتحديث القراءة إلكترونيًا.

الاستعلام عن فاتورة الغاز

كما يمكن إرسال صورة العداد مرفقة برقم الاشتراك عبر تطبيق واتساب، أو الاتصال بالخط الساخن للشركة وتسجيل القراءة صوتيًا، ما يمنح المواطنين مرونة كبيرة في اختيار الطريقة الأنسب لهم.

وتسهم هذه الوسائل في ضمان احتساب قيمة الاستهلاك الفعلية، وتقليل فرص الشكاوى أو النزاعات المتعلقة بقيمة الفاتورة.

فاتورة الغاز المنزلي دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين كيفية سداد فاتورة الغاز دفع فاتورة الغاز 2026 تسجيل قراءة عداد الغاز فاتورة الغاز بتروتريد دفع فاتورة الغاز فوري المحافظ الإلكترونية لدفع فاتورة الغاز سداد فاتورة الغاز من المنزل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

ترشيحاتنا

جرايتشار

الأهلي يكثّف محاولاته لتسويق جراديشار محليا.. وسيراميكا كليوباترا الأقرب

منتخب مصر

منتخب مصر يصل إلى مطار مدينة طنجة المغربية استعدادا لمواجهة السنغال

تشابي ألونسو

صحفي إسباني يحمل جوارديولا مسئولية رحيل تشابي ألونسو عن ريال مدريد

بالصور

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

الرضع
الرضع
الرضع

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

فيديو

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد