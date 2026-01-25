أسعار الذهب اليوم الأحد 25 يناير في الأسواق |فيديو

رصد برنامج «صباح البلد» تحركات أسعار الذهب في الأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم، في ظل حالة من الترقب بين المتعاملين مع استمرار التغيرات السعرية للمعدن الأصفر محليًا وعالميًا.

وخلال حلقة اليوم، استعرض البرنامج أحدث أسعار أعيرة الذهب المختلفة، مسلطًا الضوء على تطورات السوق والفروق السعرية بين الأعيرة.

العيار 18: 5721 جنيها

العيار 21: 6675 جنيها

العيار 24: 7629 جنيها

الجنيه الذهب: 53400 جنيه

هذا التقرير جاء خلال حلقة اليوم من البرنامج، حيث تم تسليط الضوء على التغيرات في أسعار الذهب في الأسواق المصرية.