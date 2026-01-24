سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة

سعر الذهب اليوم .. يشهد سوق الذهب في مصر حالة من النشاط الملحوظ مع استمرار تحركات الأسعار، حيث يحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة سعر الذهب اليوم بشكل يومي، خاصة عيار 21 الذي يُعد الأكثر تداولًا داخل سوق الصاغة. وجاءت أسعار الذهب اليوم السبت بارتفاع واضح، رغم إغلاق البورصة العالمية في أول أيام عطلتها الأسبوعية، وهو ما يعكس استمرار تأثير الصعود العالمي الذي شهده المعدن الأصفر في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

ويُنظر إلى الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات التوترات الاقتصادية، وهو ما يدفع الطلب عليه محليًا وعالميًا، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار أو حتى الشراء للزينة، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع معدلات التضخم.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب اليوم السبت في مصر ارتفاعًا ملحوظًا داخل محلات الصاغة، حيث واصل المعدن الأصفر تحقيق مكاسب جديدة مدعومة بحالة الزخم في الطلب المحلي. ويأتي هذا الارتفاع امتدادًا للحركة الصعودية التي شهدتها الأسعار خلال الأيام الماضية، وسط ترقب مستمر من جانب المواطنين لأي تغييرات جديدة في الأسعار.

وارتفع سعر الذهب اليوم عيار 21، وهو العيار الأكثر انتشارًا في السوق المحلية، بنحو 45 جنيهًا خلال منتصف تعاملات اليوم، في دلالة واضحة على قوة الطلب، بالتوازي مع الأوضاع الاقتصادية العالمية التي تعزز من جاذبية الذهب كأصل آمن.

سعر الذهب عالميًا بالدولار

على المستوى العالمي، شهد سعر الذهب ارتفاعًا قويًا خلال تعاملات يوم الجمعة، وهو آخر أيام التداول في الأسبوع، حيث سجل المعدن الأصفر مكاسب بنسبة بلغت نحو 0.94%. وارتفع سعر الأوقية في البورصة العالمية ليصل إلى مستوى 4982 دولارًا، محققًا زيادة قدرها 46 دولارًا مقارنة بجلسة التداول السابقة.

وجاء هذا الصعود مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها استمرار المخاوف المتعلقة بارتفاع معدلات التضخم عالميًا، إلى جانب القلق المتزايد بشأن أوضاع الديون العالمية، وهو ما دفع المستثمرين إلى زيادة الإقبال على الذهب باعتباره أحد أهم الأصول الآمنة في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

سعر الجنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت في محلات الصاغة نحو 53600 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الشراء من المستهلك حوالي 53360 جنيهًا. ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21 ذهب خالص، وذلك قبل إضافة الضريبة والدمغة والمصنعية.

ويُعد الجنيه الذهب من أكثر وسائل الادخار انتشارًا بين المواطنين، نظرًا لانخفاض قيمة المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية، إلى جانب سهولة بيعه عند الحاجة، ما يجعله خيارًا مفضلًا لدى شريحة واسعة من المقبلين على الاستثمار في الذهب.

أسعار جرام الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار جرام الذهب اليوم ارتفاعات متفاوتة باختلاف الأعيرة داخل السوق المحلية، وجاءت الأسعار المعلنة على النحو الآتي:

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث نسبة النقاء، نحو 7657 جنيهًا للبيع، و7623 جنيهًا للشراء من المستهلك.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 6700 جنيه للبيع، مقابل 6670 جنيهًا للشراء من المستهلك، ليواصل هذا العيار تسجيل مستويات مرتفعة تعكس قوة الطلب عليه في السوق المحلية.

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد بلغ نحو 5743 جنيهًا للبيع، و5717 جنيهًا للشراء من المستهلك، ويُعد هذا العيار من الأعيرة الأكثر انتشارًا في محافظات الوجه البحري، نظرًا لتنوع تصميماته وانخفاض سعره نسبيًا مقارنة بعيار 21 و24.

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4467 جنيهًا للبيع، و4447 جنيهًا للشراء من المستهلك، ويُقبل عليه البعض باعتباره خيارًا أقل تكلفة، خاصة في المشغولات البسيطة.

المصنعية والدمغة وتأثيرهما على سعر الذهب

تلعب المصنعية والدمغة دورًا مهمًا في تحديد السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك عند شراء الذهب، حيث تختلف قيمة المصنعية من محل لآخر ومن محافظة لأخرى، كما تختلف حسب نوع المشغولات الذهبية وتصميمها.

وبالنسبة لعيار 21، فإن المصنعية والدمغة تُضاف إلى سعر الجرام المعلن، ما يجعل السعر النهائي أعلى من السعر الرسمي المتداول، وهو ما يدفع الكثير من المواطنين إلى متابعة الأسعار بشكل دقيق قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.

توقعات حركة أسعار الذهب

يرتبط مستقبل أسعار الذهب بعدة عوامل محلية وعالمية، من بينها تحركات الأسعار العالمية، وسعر صرف الدولار، وحالة العرض والطلب داخل السوق المحلية. وفي ظل استمرار التوترات الاقتصادية العالمية، يتوقع مراقبون أن يظل الذهب محتفظًا بجاذبيته كملاذ آمن خلال الفترة المقبلة، مع احتمالات استمرار التذبذب في الأسعار.