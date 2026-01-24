سعر الذهب مساء اليوم 24-1-2026.. صعود كبير

استمر تصاعد سعر الذهب في مصر بمعدلات غير مسبوقة مع اقتراب انتهاء تداولات مساء اليوم السبت الموافق 24-1-2026؛ على مستوي محلات الصاغة المصرية.

صعود غير مسبوقة

واستمر ارتفاع سعر جرام الذهب على مدار الأسبوع الماضي وحتي ساعات من تعاملات مساء اليوم السبت؛ ليصل إجمالي صعود المعدن الأصفر لأكثر من 395 جنيه على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية.

زيادة في ساعات

ومع بدء تعاملات مساء اليوم وحتي الآن ارتفع سعر الجرام بقيمة بلغت 65 جنيه على مدار الأعيرة المختلفة.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث لسعر جرام الذهب 6695 جنيه.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7651 جنيه للبيع و 7685 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6695 جنيه للبيع و 6725 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 لنحو 5738 جنيه للبيع و 5764 جنيه للشراء.

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة 4463 جنيه للبيع و 4483 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 53.56 ألف جنيه للبيع و 53.8 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4987 دولار للبيع و 4990 دولار للشراء.