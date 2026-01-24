قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السنباطي تشيد بتوجيهات الرئيس لإعداد تشريع ينظم استخدام الأطفال للسوشيال
يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته
رئيس يحمل أوجاع أبنائه.. السيسي يكرم أسر شهداء رجال الشرطة
مصر لم تتآمر على أحد.. أحمد موسى: الرئيس السيسي تعرض لعدة محاولات اغتيال
الطب الشرعي: فتاة الهرم تعرضت لاعتداء وحشي في الفيوم.. تفاصيل
مصر تستضيف بطولة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم للمدارس
واشنطن ترفض مقترحاً إسرائيلياً باستبدال أمن السلطة الفلسطينية بشركات خاصة في معبر رفح
غدا.. المتحف الكبير والدبلوماسية الثقافية في صدارة فعاليات معرض الكتاب
أحمد موسى: اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية الأسبق قالي محمد مرسي زعيم عصابة
بعد انتهاء اليوم الثاني.. زيلينسكي: محادثات السلام الثلاثية في أبوظبي بنَّاءة
دافوس| سوق التوظيف العالمي يلتقط أنفاسه بعد 2025 ويستعد لنمو محتمل في 2026
استشهاد شاب فلسطيني في قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة
سعر الذهب مساء اليوم 24-1-2026.. صعود كبير

محمد يحيي

استمر تصاعد سعر الذهب في مصر بمعدلات غير مسبوقة مع اقتراب انتهاء تداولات مساء اليوم السبت الموافق 24-1-2026؛ على مستوي محلات الصاغة المصرية.

صعود غير مسبوقة

واستمر ارتفاع سعر جرام الذهب على مدار الأسبوع الماضي وحتي ساعات من تعاملات مساء اليوم السبت؛ ليصل إجمالي صعود المعدن الأصفر لأكثر من 395 جنيه على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية.

اسعار الذهب البوم

زيادة في ساعات

ومع بدء تعاملات مساء اليوم وحتي الآن ارتفع سعر الجرام بقيمة بلغت 65 جنيه على مدار الأعيرة المختلفة.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث لسعر جرام الذهب 6695 جنيه.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7651 جنيه للبيع و 7685 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6695 جنيه للبيع و 6725 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 لنحو 5738 جنيه للبيع و 5764 جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة  4463 جنيه للبيع و 4483 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 53.56 ألف جنيه للبيع و 53.8 ألف جنيه للشراء.

اسعار الذهب اليوم

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4987 دولار للبيع و 4990 دولار للشراء.

